Le miroir intelligent HiMirror Slide évalue votre visage

Miroir, mon miroir… Qui est la plus belle juste avant le Réveillon du jour de l’an ? Ce HiMirror peut aussi regarder derrière vous. Pratique. Cette version portable de la gamme de miroirs intelligents de cette société comporte un écran intégré doté de quelques fonctions astucieuses. Vous pouvez ainsi analyser votre peau tous les jours pour repérer les rides et les cernes et suivre de l’évolution de la situation. Vous pouvez également mettre du maquillage en réalité augmentée sur votre image pour essayer de nouveaux looks. De plus, l’écran peut se connecter à des services de médias sociaux tels que Facebook et Instagram pour lire des vidéos. Il intègre même Alexa, c’est dire. Qui aurait cru qu’un miroir pouvait être aussi polyvalent ? Blanche-Neige et Cendrillon peuvent aller se rhabiller.