Le Ducati Diavel V4 fait son show

De Paris à Amsterdam en passant par Bruxelles, le Diavel V4 fait son show avant son arrivée dans le réseau Ducati.

Pour le lancement de sa nouvelle moto, le Diavel V4, Ducati devait mettre les bouchées doubles en dévoilant en grande pompe, cet irrésistible et addictif phénomène qu’est le Diavel depuis 2011, date de la première révélation du « muscle-bike », façon italienne.

Depuis 2011, la motorisation caractéristique et emblématique du Twin de Bologne a fait sensation en étant associé à un design jusqu’alors insoupçonné. Mais pour célébrer le changement opéré en « le Diavel devient V4 », il fallait présenter cette nouvelle icône dans des lieux qui lui correspondent. Des villes capitales, comme Paris et Amsterdam, en passant la capitale européenne Bruxelles, ont eu l’occasion d’accueillir pour la première fois hors de Bologne ce nouveau « Diable », tout dernièrement équipé du moteur V4 Granturismo qui tire son origine de la Multistrada V4 non moins connue.

Nouveau moteur et nouveau design, parfaitement associés, ont pu ravir respectivement les invités des soirées française, néerlandaise et belge. Une centaine personnes à chaque soirée ont pu découvrir de façon privilégiée l’incroyable et musculaire Diavel V4, le 6 février à Amsterdam, le 9 à Paris et le 10 à Bruxelles.

Maxime Loiseau, Directeur Général, et les équipes de Ducati West Europe, se sont chargés de donner le coup d’envoi mondial de ces lancements auprès des clients fidèles et passionnés et médias invités. Des lieux comme la galerie Klibansky aux Pays-Bas, le club TheMerode à Bruxelles et le Sinner à Paris ont été les lieux d’exhibition de cette beauté italienne et lignes élancées et au galbe latin.