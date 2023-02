Le Brompton T Line rafle le prix du Design et de I’Innovation 2023

Après délibération d’un jury composé de 30 experts internationaux, de tests produits poussés et effectués en conditions réelles, le vélo pliant T Line développé par Brompton s’est vu décerner le prix de l’Innovation et du Design (DI.A).

Considéré comme l’Oscar du vélo et de l’outdoor, le prix récompense chaque année depuis dix ans les produits les plus performants du marché avec une approche holistique. L’événement a ainsi mis en lumière de vraies innovations de rupture et des concepts inédits de mobilité.

La légèreté du T Line lui a permis de distancer ses concurrents avec une très confortable avance. Le jury unanime a salué ce classique réinterprété. « Avec le T Line, Brompton met sur le marché un petit titan, la Rolls-Royce des vélos pliants », s’est-il enthousiasmé. « Ses 7,45 kg font du T Line le modèle le plus léger jamais construit par le fabricant. Une prouesse rendue possible grâce à l’utilisation de technologies de fabrication et des matériaux les plus modernes que l’on s’attendait davantage à voir dans la construction aéronautique que sur un vélo pliant. »

T Line One, 4849€ || T Line Urban, 5124€