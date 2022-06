La nouvelle montre connectée de luxe Summit 3 de Montblanc est équipée de Wear OS 3

Montblanc est une marque synonyme de luxe. Il est donc logique que l’entreprise lance une montre intelligente, n’est-ce pas ? Eh bien, avec deux itérations derrière elle, la Summit 3 de Montblanc sortira plus tard cette année. Cette montre intelligente marque les débuts de Wear OS 3 dans un appareil portable non signé de Samsung et intègre toutes les fonctionnalités habituelles d’une montre intelligente que vous connaissez et aimez.

Dans un partenariat logiciel surprise, Google et Samsung ont annoncé Wear OS 3, une sorte de combinaison des OS de smartwatch des deux sociétés. Depuis le lancement, Wear OS 3 n’est disponible que sur les smartwatches Samsung. Cette Summit 3 est donc la première à briser cette tendance. La Summit 3 présentera Wear OS 3 sans le skin de Samsung, qui devrait offrir une expérience plus propre. C’est un regard intéressant sur le logiciel que la prochaine Pixel Watch utilisera sans doute, bien que de nombreuses fonctionnalités n’aient pas encore été annoncées.

Quant à la smartwatch elle-même, Montblanc possède toutes les fonctionnalités auxquelles vous vous attendez. Vous trouverez la propre application de fitness de la marque avec prise en charge du suivi du sommeil, du comptage des pas, du suivi de l’entraînement et de la surveillance de l’oxygène sanguin. Étant donné que Montblanc a créé cette application elle-même, il sera intéressant de voir à quel point elle fonctionnera lors de la sortie du Summit 3.

Comme avec toutes les montres intelligentes Android, vous aurez accès à Google Play et à la suite d’applications Google. Cela signifie la navigation Google Maps, Google Pay pour les paiements NFC et toutes les applications sur lesquelles vous pouvez compter. D’après l’apparence des choses, Montblanc propose une gamme de ses propres cadrans de montre parmi lesquels choisir. À l’intérieur, le chipset Snapdragon Wear 4100 Plus de Qualcomm donne à la montre le punch dont elle a besoin pour fonctionner correctement.

Cette Summit 3 sera disponible en plusieurs options de couleurs. Vous pouvez choisir entre le noir, l’argent ou un mélange des deux pour le corps principal de la montre. Montblanc propose deux bracelets avec chaque montre, si cela aide à justifier le coût. L’option argent comprend un cuir noir et un bracelet en caoutchouc bleu, le noir comprend à la fois des bracelets en cuir noir et en caoutchouc, et la montre de couleur combinée arbore un bracelet en cuir vert ou en caoutchouc noir.

Alors, combien tout cela coûte-t-il ? Vous pouvez vous procurer la dernière smartwatch de la marque pour 1250 €. Si ce prix élevé ne vous rebute pas, la Summit 3 de Montblanc sera disponible le 15 juillet. Bien que la smartwatch ait l’air plutôt soignée (bien que similaire à d’autres sur le marché), il est vrai que vous pouvez obtenir trois Apple Watch série 7 ou la Galaxy Watch 4, pour le même prix.