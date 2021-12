La montre Wahoo Elemnt Rival désormais liée à Stryd

À l’approche de son premier anniversaire, la montre gps Wahoo RIVAL est désormais liée à Stryd, donnant aux coureurs l’accès à des données de puissance en temps réel

Wahoo a publié une mise à jour logicielle qui ajoute deux nouvelles fonctionnalités, la première d’une série de mises à jour qui se poursuivront en 2022 à mesure que la société ajoutera plus de fonctionnalités à la RIVAL? « La RIVAL était une montre de sport révolutionnaire lorsque nous l’avons lancée en novembre 2020 », a déclaré Mike Saturnia, PDG de Wahoo. « Depuis, nous avons continué à ajouter de nouvelles fonctionnalités, ce qui en fait un outil d’entraînement encore

plus puissant pour tous nos athlètes, qu’ils commencent tout juste à courir et à nager ou qu’ils repoussent leurs limites de forme physique et d’entraînement avec des défis monumentaux comme un Ironman ou bien un marathon. »

La première des mises à jour d’aujourd’hui est une modification de l’application mobile ELEMNT, qui comprend désormais un onglet statistiques qui consolide les données de condition physique en un module facilement accessible, donnant aux athlètes une vue rapide de leurs mesures de performance. De plus, la RIVAL s’intègre désormais au pod de puissance de course Stryd, donnant aux

coureurs l’accès aux données de performance en temps réel et permettant un entraînement plus efficace et ciblé. Des champs colorisés de zone de puissance seront également ajoutés à la RIVAL plus tard cet hiver, ce qui permettra aux athlètes d’utiliser plus facilement les données de puissance pendant la course.

En transmettant des données en temps réel à la RIVAL, les coureurs peuvent voir leurs données Stryd pendant les entraînements, ce qui leur permet de s’entraîner régulièrement dans les zones de puissance appropriées pour atteindre des objectifs spécifiques.

Dans le même temps, Wahoo mettra à jour l’application ELEMNT, en introduisant un onglet Statistiques, où les athlètes pourront consulter leurs données d’entraînement, ainsi que d’autres données de santé enregistrées en dehors des séances d’entraînement. Avec d’autres mises à jour logicielles prévues, les utilisateurs de RIVAL pourront voir la fréquence cardiaque moyenne au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque et d’autres données de suivi de la santé dans l’onglet statistiques. Wahoo est impatient de continuer à ajouter plus de fonctionnalités à la RIVAL alors qu’elle entre dans sa deuxième année.

L’objectif est d’en faire la montre de sport la plus riche en fonctionnalités disponible à son prix. D’autres mises à jour prévues incluent le contrôle de la musique Android, le mode drill / kick pour la natation en piscine, la navigation dans le fil d’Ariane, le suivi du sommeil et des interfaces utilisateur mises à jour.