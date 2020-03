La MINI Cooper SE passe en 100% électrique

Il y a 60 ans, la conception révolutionnaire de la Mini Classic combinait pour la première fois un maximum d’espace intérieur avec un minimum d’encombrement extérieur. La nouvelle MINI, lancée en 2001, a réinterprété ce concept intelligent d’utilisation de l’espace, associé à des sensations de conduite uniques, donnant naissance au segment des citadines premium. Avec la nouvelle MINI Cooper SE, la marque britannique donne encore une fois un élan novateur à la mobilité urbaine. Aujourd’hui, la nouvelle MINI Cooper SE ouvre la voie à une conduite urbaine 100% électrique.

Avec une puissance spontanée du moteur électrique de 135 kW/184 ch, la nouvelle MINI Cooper SE se la joue « go kart feeling », se conduisant telle un kart. Elle accélère de 0 à 60 km/h en 3,9 secondes et de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes. La batterie lithium-ion spécifique de ce modèle propose une autonomie de 235 à 270 kilomètres. Située dans le plancher du véhicule, elle n’entame du coup pas le volume de chargement du coffre par rapport à une MINI 3 portes à motorisation thermique.

Le moteur électrique n’est pas seulement plus petit, il est aussi nettement plus léger qu’un moteur à combustion et contribue ainsi à offrir à la nouvelle MINI Cooper SE une répartition extrêmement harmonieuse de la charge sur les essieux. Associée au centre de gravité bas, cette répartition confère à la nouvelle MINI Cooper SE une agilité incomparable. Autre atout de cette première MINI 100% électrique, sa batterie se recharge tout simplement sur une prise domestique, une « wallbox » ou sur des bornes de recharge publiques. La charge rapide possible en courant continu avec une puissance allant jusqu’à 50 kW. La prise de recharge se trouve au-dessus de la roue arrière droite, à l’endroit même où se trouve la trappe à carburant sur la MINI 3 portes à moteur thermique. Un logo MINI Electric signale la différence relative à l’alimentation électrique. Il orne également les ouïes latérales, le hayon et la calandre. Cette dernière adopte la forme hexagonale caractéristique de la marque mais reste fermée en raison du faible besoin en refroidissement par air du moteur électrique. La baguette décorative de la calandre et les coques de rétroviseurs, peintes dans la même teinte, viennent compléter le design spécifique du modèle.

La MINI Cooper SE est basée sur la MINI 3 portes. Les dimensions, le design, l’espace offert et l’atmosphère intérieure s’inspirent du modèle à motorisation thermique, dont le développement avait déjà pris en compte la commercialisation d’une variante à motorisation électrique. Ce modèle est produit dans le pays d’origine de la marque à l’usine MINI d’Oxford, sur la ligne de production aux côtés des variantes à motorisations thermiques. Sa technologie d’entraînement est issue des centres de compétences de BMW Group pour la mobilité électrique de Dingolfing et de Landshut. Les équipements de série comprennent des projecteurs LED, la climatisation bi-zone, la navigation connectée MINI Connected incluant Apple CarPlay, le frein de stationnement électrique et les jantes en alliage.

Quatre « MINI Driving Modes »

La conduite « à pédale unique » est caractéristique des modèles électriques de BMW Group. En circulation urbaine surtout, le fait de retirer le pied de la pédale d’accélérateur déclenche une décélération du véhicule. Cet effet intervient car le moteur électrique, lors d’une décélération, joue le rôle d’un alternateur, en transformant l’énergie cinétique du véhicule en électricité pour alimenter la batterie haute tension. Dans la plupart des cas, l’actionnement de la pédale de frein n’est pas nécessaire pour décélérer, ce qui permet de conduire avec une seule pédale. La quantité d’énergie récupérée lors des phases de décélération et l’importance de la décélération du véhicule peuvent être paramétrées en programmant le système de gestion du moteur. Sur cette nouvelle MINI Cooper SE, il est possible d’adapter les réglages du véhicule aux conditions de circulation et à ses préférences particulières. Les modes de conduites « MINI Driving Modes » sont sélectionnés au moyen d’un bouton situé sur la droite de la console centrale. La nouvelle MINI Cooper SE offre quatre modes différents. Le mode SPORT se distingue du réglage standard MID par une courbe de direction plus directe et un comportement de l’entraînement plus impulsif.

Quatre styles intérieurs sont aussi disponibles en option pour la nouvelle MINI Cooper SE. Le style intérieur « MINI Dark » souligne le caractère sportif du véhicule. Le style intérieur « MINI Light » met l’accent sur l’élégance. Le style intérieur « MINI Electric » apporte des accents originaux évoquant la mobilité durable avec ses coutures jaunes et le logo MINI Electric situé sur les tapis de sol et certaines surfaces. Le style intérieur « MINI Yours », quant à lui, confère à la nouvelle MINI Cooper SE une atmosphère très exclusive grâce une qualité de finition et de matériaux encore plus aboutie, notamment au niveau des surfaces intérieures MINI Yours Piano Black illuminé et du volant Sport en cuir MINI Yours.

La MINI Cooper SE sera disponible à la commande en France en septembre prochain à partir de 32.900 €. A compter de fin mars, MINI France a ouvert un système de pré-réservation permettant aux clients qui le souhaitent de recevoir leur MINI Cooper SE dès le mois de lancement commercial. Pour ce faire, le client peut se rendre sur le site internet de la marque www.MINI.fr ou en concession afin de procéder à la pré-réservation de son véhicule. MINI France offre aussi une solution de mobilité transitoire en attendant la livraison de la MINI Cooper SE : une offre de location longue durée sur 12 mois / 10 000 km à 375 € par mois, sans apport, est proposée sur une MINI Cooper 3 portes Edition Heddon Street avec boîte automatique.