La Mercedes Classe C200 se la joue AMG

La cinquième génération de Mercedes Classe C est désormais disponible à la commande en France. Plus digitale grâce, notamment, à la dernière génération du système M.B.U.X (Mercedes-Benz User Experience) issue de la Classe S, elle est aussi plus efficiente grâce à ses modèles hybrides légers avec technologie 48 V ainsi qu’à ses versions hybrides rechargeables.

Avec l’Avantgarde Line, on retrouve ici une instrumentation 12,3 pouces, un large écran central des plus confortables à l’usage, et bien sûr la dernière évolution de l’interface MBUX. A cela s’ajoutent bien sûr de très nombreux équipement de confort et de sécurité :sièges chauffants, caméra de recul, alerte d’angles morts ou de franchissement de ligne… Ajoutez quelques milliers d’euros au moment de l’achat pour passer à la finition AMG Line, et avoir esprit un peu plus sportif, entre jantes de 18 pouces, liaisons au sol plus fermes ainsi qu’un kit carrosserie spécifique.

Avec les fonctions MBUX Smart Home, cette Classe C peut devenir une véritable centrale de contrôle des maisons connectées. Pour les amateurs de musique, le service “Online Music” de Mercedes-Benz intègre désormais les fonctionnalités de musiques en ligne via les principales plateformes de streaming du moment. Enfin, si quelque chose vous manquait encore, sachez que les fonctions qui n’existent pas encore pourront être installées après une mise à jour “Over The Air” (O.T.A).

.