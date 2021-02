La Maserati Ghibli en tête des ‘’Meilleurres voitures 2021’’ en Allemagne

La Maserati Ghibli a déjà remporté plusieurs récompenses. Aujourd’hui, elle reçoit en Allemagne un prix très spécial, celui de la catégorie “Classe moyenne supérieure – Importation” à la cérémonie ‘’BEST CARS 2021’’. Ce choix des lecteurs a été initié par le principal magazine automobile allemand, AUTO MOTOR UND SPORT. Plus de 100 000 lecteurs ont répondu à l’appel et ont choisi leurs véhicules préférés parmi 378 modèles, dans onze catégories. C’est la 45e fois que ces prix prestigieux sont décernés.

Davide Grasso, PDG de Maserati, a déclaré : “La Ghibli est un modèle emblématique de Maserati. Avec plus de 100 000 unités produites depuis son lancement en 2013, ce modèle incarne parfaitement notre ADN et les valeurs de la marque. C’est pourquoi nous avons choisi la Ghibli pour allumer l’étincelle de l’électrification, proposer le premier véhicule hybride de l’histoire de Maserati et ainsi nous projeter dans le futur.” Le succès de la Maserati Ghibli souligne la volonté de la marque de poursuivre le développement de ses modèles. Même des années après le lancement de la berline sport avec sa silhouette de coupé, les connaisseurs de l’automobile restent impressionnés. En particulier en version actuelle MY 2021, la Ghibli a reçu de nombreuses améliorations techniques et stylistiques. Entre autres, le tout nouveau système d’info-divertissement MIA (Maserati Intelligent Assistant) et son écran de 10,1 pouces en 16:10 la positionnent parmi les meilleures du segment. En outre, le nouveau programme Maserati Connect permet au propriétaire de rester connecté à son véhicule et, par exemple, d’être informé en détail de l’état de la voiture. Pour la première fois, un moteur V8 est également disponible dans la gamme Ghibli. Le double turbo de 3,8 litres et 580 ch fait passer la Ghibli Trofeo de 0 à 100 km/h en seulement 4,3 secondes et permet d’atteindre une vitesse de pointe de 326 km/h. Jamais une berline Maserati n’a été aussi rapide. L’exclusivité de cette version est également soulignée par le nouveau mode de conduite “Corsa” et des éléments stylistiques qui rendent l’unicité clairement identifiable.

La Ghibli Hybrid représente une étape importante dans l’histoire de Maserati, qui remonte à plus de 106 ans. Elle initie l’électrification de la marque et sa nouvelle ère. La nouvelle Ghibli Hybrid est équipée d’un moteur 4 cylindres de 2,0 litres, couplé au démarreur BSG, à l’e Booster et à une batterie de 48 volts. Il atteint une puissance de 330 ch, assurant une vitesse de pointe de 255 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes.