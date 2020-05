La Ford Mustang Mach-E sera capable de s’améliorer avec le temps

La plupart du temps, un véhicule neuf n’évolue que peu avec le temps. Mais les propriétaires de la nouvelle Mustang Mach-E n’auront pas à craindre cette obsolescence : grâce aux mises à jour de son système connecté SYNC à distance, le prochain SUV Ford 100% électrique pourra s’améliorer avec le temps sans jamais avoir à se déplacer.

Contrairement à d’autres véhicules dont les propriétaires doivent attendre qu’une mise à jour logicielle soit envoyée – comme pour les téléphones, les tablettes et les ordinateurs – Ford a développé une plateforme qui permet de télécharger des mises à jour sécurisées en arrière-plan, et pour la majorité, qui peuvent être activées en moins de deux minutes.

Ces améliorations vont bien au-delà des mises à jour SYNC. Presque tous les modules informatiques de la Mustang Mach-E peuvent être mis à jour sans fil. Ce qui signifie que Ford peut ajouter des améliorations de performance et des caractéristiques entièrement nouvelles qui n’existaient peut-être pas lors de la première livraison du véhicule aux utilisateurs.

Certaines mises à jour seront quasiment invisibles pour les propriétaires, qui pourront choisir une heure régulière – par exemple le milieu de la nuit – pour les mises à jour pendant que leur Mustang Mach-E est au repos. De nombreuses mises à jour seront activées presque instantanément après que le client aura démarré, et des alertes à bord du véhicule lui indiqueront les améliorations qui ont été installées.

La plupart des mises à jour peuvent être activées en moins de deux minutes, et les mises à jour plus complexes qui pourraient nécessiter un arrêt plus long du véhicule peuvent être programmées pour avoir lieu lorsque les clients le jugent le plus pratique.

Ford prévoit de livrer ses premières mises à jour dans les six mois suivant l’arrivée des premiers véhicules Mustang Mach-E chez les utilisateurs. Ces derniers recevront des notifications détaillant les mises à jour du système connecté lorsqu’elles seront disponibles, qui pourront alors être installées en utilisant une connexion Wi-Fi ou 4G, en fonction de la mise à jour.

Les livraisons du SUV électrique commenceront fin 2020. La Mustang Mach-E peut être réservée directement en ligne.