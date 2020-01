La Aiways électrique U5 débarque en avril en Europe

Aiways, spécialiste en mobilité individuelle basé à Shanghai, commercialisera son SUV électrique U5 en avril prochain. Un véhicule a été conçu afin de répondre aux normes de sécurité très élevées en vigueur en Europe. En plus d’une carrosserie très robuste, cette U5 intègre une batterie de conception unique axée sur la sécurité ainsi que plusieurs systèmes avancés de sécurité active.

Aiways deviendrait ainsi la première start-up chinoise à faire son entrée sur le marché européen de l’automobile. L’U5 offre des fonctionnalités de sécurité exceptionnelles tout en restant accessible à tous. L’acier dont est composé l’U5 est quatre fois plus résistant que l’acier à haute résistance conventionnel. Sa batterie en « sandwich » offre des niveaux de sécurité thermique sans précédent

En décembre 2019, l’U5 d’AIWAYS est devenu le premier véhicule électrique d’une startup chinoise à être testé par Euro NCAP, se voyant décerner trois étoiles à l’issu de leur évaluation. Le NCAP a constaté que l’U5 était structurellement sûr, les autres problèmes mis en évidence lors des tests ayant été traités et résolus.

Ce véhicule dont le poids à vide est de 1 750 kg est bien plus léger que les autres SUV de taille moyenne; malgré sa batterie de 360 ​​kg et 65 kWh. Avec sa conception innovante en « sandwich », la batterie de l’U5 est la première du genre au monde. Développée et fabriquée par AIWAYS à partir d’accumulateurs CATL, la batterie en sandwich tire son nom de sa structure dont la protection multicouche sépare les zones sèches et humides de la cellule.

L’U5 est équipé de 22 capteurs, 12 radars à ultrasons, cinq caméras haute définition et trois radars à ondes millimétriques afin de fournir une autonomie de niveau 2 et une analyse en temps réel des conditions de circulation externes. Les données collectées sont utilisées par les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) dont l’U5 est équipé pour améliorer la sécurité et garantir plus de sérénité aux occupants du véhicule.

Un système de prévention de sortie de voie avertit non seulement le conducteur s’il est sur le point de s’écarter de sa voie, mais apporte également de petits ajustements à la direction si celui-ci ne réagit pas à l’avertissement. Lorsque la vitesse excède 60 km/h, l’U5 utilise un système automatisé pour rester au milieu de la voie.

Afin de réduire davantage les risques de collision, l’U5 est équipé d’un dispositif d’alerte des angles morts qui avertit le conducteur si véhicule ou un cycliste passe à côté de la voiture. Un système d’alerte de trafic transversal arrière (RCTA) avertit le conducteur lorsqu’un véhicule est sur le point de passer derrière l’U5.

AIWAYS a aussi équipé l’U5 d’un dispositif de freinage d’urgence automatique (AEB), qui engage automatiquement les freins du véhicule lorsqu’un piéton, un cycliste ou un véhicule passe devant le véhicule. Il fonctionne en association avec un système d’alerte cycliste qui avertit les occupants s’ils risquent d’ouvrir la porte au passage d’un cycliste.

Enfin, pour plus de commodité, l’U5 est proposé avec le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), qui maintient non seulement une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, mais peut également stopper l’U5 lorsque la circulation s’arrête. Le système intelligent de commande de feux de route (IHBC) opère automatiquement les feux de croisement du véhicule, tandis que le système d’aide au stationnement du U5 constitue un autre atout pratique qui permet de manœuvrer automatiquement le véhicule dans une place de stationnement en appuyant simplement sur un bouton.