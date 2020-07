KSH, un casque connecté pour sauver encore plus de vies sur la route

Après deux participations remarquées au CES de Las Vegas, Kevin RAVI, le fondateur de la marque KSH propose aux utilisateurs de 2 roues un casque connecté alliant sécurité et style.

Parmi les nombreux casques du marché, KSH tire son épingle du jeu à travers trois atouts majeurs : le style, la connectivité et la sécurité.

Équipé d’un feu stop et d’un système de connexion Bluetooth, le tout intégré au casque pour un maximum d’élégance, KSH a pour objectif d’améliorer la sécurité du pilote. Au quotidien, le pilote utilise un assistant vocal pour interagir avec son téléphone, être guidé sans déport d’attention, demander où se trouve la prochaine station-service ou recevoir des appels.

L’argument sécurité de KSH réside pourtant dans ce que le pilote ne fait pas. La technologie interne au casque et à l’application KSH, permet d’envoyer un message d’alerte à 5 personnes en cas de chute après laquelle l’utilisateur ne serait pas en capacité d’appeler les secours. Les personnes en question reçoivent des informations concrètes sur la géolocalisation du pilote, son groupe sanguin et ses antécédents médicaux afin de pouvoir appeler les secours et réduire le temps d’intervention.

Parce que connectivité et style ne sont pas incompatibles, le créateur de KSH apporte également une touche graphique au design épuré, une rondeur élégante et sobre qui s’adapte à tous. En noir ou en blanc mais aussi en chrome ou couleurs « flashy », le casque KSH se veut au plus proche de l’accessoire de mode par excellence. De la peinture personnalisable à la « collab’ » avec des artistes de renom, KSH s’attache au détail et propose également de personnaliser jusqu’au mousses intérieur des casques.