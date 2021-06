Klipsch Forte IV, un classique américain pour une nouvelle ère

Les enceintes Klipsch existent depuis 1946, lorsque “We’ll Meet Again” de Dame Vera Lynn enchantait les tourne-disques. Avance rapide jusqu’en 2021 et il est plus probable qu’il s’agisse du “We’re on the Ball” d’Ant & Dec. Mais si le goût musical n’a pas connu d’évolution perceptible, l’équipement hi-fi l’a fait et pas plus que sur le Klipsch Forte IV (4500 $ la paire) aussi.

Fabriqués à la main aux États-Unis d’Amérique, les Klipsch Forte IV représentent la troisième itération d’une série d’enceintes dévoilées en 1996. Ici, elles obtiennent une nouvelle conception à trois voies utilisant un woofer de 12 pouces et un médium et un tweeter à pavillon. Choisissez parmi le noyer américain, le cerisier naturel, le frêne noir et le chêne vieilli côté finition.