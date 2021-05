JustMove présente la course virtuelle “Route Napoléon”

Alors que l’on célèbre le bicentenaire de la mort de Napoléon, JustMove propose de marcher sur les pas de l’empereur avec le nouveau défi : “Route Napoléon”. Une expérience unique et gratuite sous la forme d’une course virtuelle de 5 km avec pour objectif de parcourir les fameux 324 km parcourus par l’empereur. Une boccasion d’allier la pratique sportive avec la découverte d’une partie de. l’histoire de France.

La Route Napoléon permet de revivre cette aventure épique du Golfe Juan à Grenoble, d’accumuler les kilomètres en courant, en marchant ou en pédalant sur 5 km et d’en apprendre davantage sur cette route historique en obtenant des informations spécifiques sur notre performance et notre position grâce à l’expérience audio.Deux types de challenges sont possibles :- une course flextime de 5 km : à la marche, à la course ou à vélo, complétez le défi de 5 km en voyageant à travers l’épopée de Napoléon. Les participants ont la possibilité de concourir en équipe, quand ils veulent et dans le laps de temps donné.- un challenge distance : accumulez les kilomètres des activités de votre choix afin d’atteindre l’objectif total de 324 km.