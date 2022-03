Insta360 One RS, une action cam modulaire 48 MP qui s’adapte à vos activités

GoPro n’est pas le seul acteur en ville en matière de caméras d’action. Récemment, nous avons vu d’excellentes alternatives de la part de nouveaux venus chinois comme DJI et Insta360, et la caméra modulaire One R de ce dernier (que nous avons examinée avec enthousiasme en janvier 2020) vient de faire l’objet d’une refonte : voici l’Insta360 One RS.

Cette One RS ressemble beaucoup à la One R, partageant le même design en trois parties : une batterie, un processeur et l’un des trois modules d’objectif, chacun adaptant les performances et les capacités de l’appareil photo au travail à accomplir.

Pour ceux qui recherchent la qualité d’image la plus nette, il y a le nouveau module d’objectif 4K Boost. Armé d’un capteur 48 MP d’un demi-pouce, ce module enregistre des vidéos 4K à 60 fps et des photos fixes 48 MP, et prend en charge Active HDR (qui permet essentiellement l’enregistrement vidéo HDR lorsque la stabilisation d’image est activée) ainsi que la vidéo grand écran 6K, qui enregistre dans un cinéma -style 2,35: 1 rapport d’aspect.

Les autres modules disponibles au lancement sont l’objectif 360 (une configuration à double objectif qui enregistre des vidéos 5,7K à 360 degrés) et l’objectif grand angle 1 pouce, qui offre une résolution inférieure à l’objectif 4K Boost mais une distance focale légèrement plus large.

Le fabricant affirme que l’Insta360 One RS offre également une meilleure forme de stabilisation d’image FlowState que son prédécesseur et des vitesses Wi-Fi 50 % plus rapides, tandis qu’un microphone supplémentaire devrait également améliorer la qualité audio. L’application mobile associée reçoit également de nouvelles astuces d’édition, et le support de montage inclus prend désormais en charge la libération rapide pour un changement plus facile des modules d’objectif lors de vos déplacements.