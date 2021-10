HONOR, nouveau smartphone, nouvelle baseline et nouvelle stratégie

HONOR, désormais pleinement indépendante, ouvre un nouveau chapitre de sa jeune histoire avec la sortie prochaine de son premier smartphone en Europe et en France : le HONOR 50. Le HONOR 50 sera doté de caractéristiques et de fonctionnalités exceptionnelles pensées pour offrir des performances inégalées, une expérience cinématographique et photographique sans précédent, le tout dans un élégant design. Avec ce premier smartphone, HONOR réaffirme ici sa volonté : proposer des produits innovants, de haute qualité et d’une extrême fiabilité.

Le grand retour d’HONOR marque aussi un tournant dans le positionnement de la marque, dont la nouvelle identité s’accompagne à présent d’une nouvelle vision : « Go Beyond ». Ce slogan, basé sur le dépassement de soi, traduit les ambitions de la marque à aller plus loin, à explorer de nouvelles frontières face à la normalisation et aux codes établis, à surpasser le déjà existant et, plus que tout, prône l’indépendance.

À travers cet engagement, HONOR compte bien être une source d’inspiration et c’est dans cet état d’esprit que la marque lancera son premier smartphone en France, au cœur de la capitale, au cours d’un évènement à la hauteur de ses ambitions : c’est donc directement depuis le premier étage de la tour Eiffel, le 26 octobre prochain, que la marque dévoilera officiellement son nouveau smartphone : le HONOR 50.

Afin de soutenir ce lancement, HONOR a également prévu une ambitieuse campagne d’affichage dans Paris. Profitant de la restauration de l’Église Saint-Pierre-de-Montrouge, à Alésia (XIVème) et de l’Église de la Sainte Trinité, place d’Estienne-d’Orves (IXème), le HONOR 50 s’affichera en grand sur leurs façades en novembre pour la première, et en décembre et janvier sur la seconde.

HONOR a également noué un partenariat avec la marque chinoise de VTC Caocao, filiale du constructeur automobile Geely. Une centaine de leurs véhicules sont déjà déployés à Paris depuis le début 2020, première incursion à l’international de la marque revendiquant 30 millions d’usagers. Un cinquième de ces véhicules 100% électriques, et repérables par leur look de taxis londoniens, seront brandés aux couleurs du nouveau HONOR 50, pour une campagne d’affichage itinérante colorée.

Très attaché à l’idée d’être une source d’inspirations pour ceux qui veulent se dépasser, HONOR a également noué des partenariats clefs avec des influenceurs qui soutiendront l’initiative, en lui donnant corps, enrepoussant eux-mêmes leurs propres limites.

HONOR s’est notamment allié avec Scoot2Street, habitué à relever des défis pour sa communauté sur YouTube. Son objectif “Go Beyond” : traverser la manche au guidon de sa trottinette aquatique, une aventure filmée en partie avec le HONOR 50, avant de la partager avec toute sa communauté.

Ce sera également le cas d’Agathe Aproux, elle aussi ambassadrice de l’esprit « Go Beyond », qui affrontera prochainement sa peur du vide en réalisant un vol en parapente. K es partenariats ne s’arrêtent pas là : le Footballer Dele Alli et l’instagrameuse virtuelle Noonoouri seront eux aussi de la partie à l’occasion de la sortie de HONOR 50, et produiront des contenus pour la marque en Europe. Noonoouri va notamment réaliser un certain nombre de vidéos sur son compte Instagram et proposer un challenge de danse à sa communauté sur TikTok.

Enfin, la marque a également initié un partenariat avec l’agence Fisheye afin de proposer des contenus toujours plus qualitatifs sur ses réseaux, et engager la communauté autour des capacités photo et vidéo du HONOR 50 par le biais d’un concours qui commencera en novembre prochain.

Avec le lancement en France du HONOR 50, la marque compte bien renforcer son écosystème connecté « All Scenario » qui comprend déjà le HONOR Band 6, les HONOR Earbuds 2 Lite et la série d’ordinateurs portables HONOR MagicBook.

Avec cet écosystème, HONOR s’engage à améliorer le quotidien de ses utilisateurs et à renforcer la manière dont ils abordent la créativité, la productivité et le divertissement. Avec de nouveaux produits qui arriveront en 2022, la marque entends bien satisfaire ses utilisateurs et les accompagner tous les jours, que ce soit pour travailler, faire du sport, se divertir ou créer.

HONOR a également refondu son site hihonor.com, pour proposer une expérience plus fluide et plus premium à ses utilisateurs.