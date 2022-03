G-SHOCK Utility Black, un trio de must have

G-SHOCK lance trois nouvelles montres qui viennent agrandir la famille 2100. La série GA-2100 Utility Black de G-SHOCK est une collection capsule de montres indestructibles pour les aventuriers modernes et qui résistent à toutes les épreuves.



Les modèles GA-2100-1A2ER, GA-2100-1A4ER et GA-2100-1A3ER, sont inspirés de l’une des montres les plus populaires de G-SHOCK, la GA-2100 full black, ajoutant sur cette série des touches minimalistes de couleurs fluorescentes. Les aiguilles du cadran, l’indicateur du jour de la semaine ainsi que les repères des heures se distinguent clairement du noir profond du bracelet, de la lunette et du cadran en bleu, vert et orange. Cette combinaison, à l’esthétisme soigné et aux petites touches de couleurs et de modernité se retrouvent couramment aujourd’hui dans des styles de vie essentiellement urbains.



La nouvelle série Utility Black associe habilement un design futuriste, à la fois classique et

très fonctionnel. Les couleurs néon sont également une caractéristique distinctive de la

mode et des accessoires des années 80, la décennie de naissance de G-SHOCK. Lancée en 2019, la GA-2100 s’inspire du concept de la DW-5000C, la toute première G-SHOCK, mais se distingue par sa combinaison d’éléments numériques et analogiques ainsi que de son design particulièrement fin et octogonal.

Ces trois nouveaux modèles, GA-2100-1A2ER, GA-2100-1A3ER et GA-2100-1A4ER, seront disponibles à partir du 3 mars 2022 au prix de 99,90 €