Fête des pères : mettez un Smart Thermometer dans votre barbecue !

Char-Broil propose une sélection d’ustensiles et accessoires design et performants pour compléter leur panoplie de roi de la braise ! De quoi satisfaire les papas cuistots qui souhaitent perfectionner leur pratique du barbecue et réaliser de succulentes grillades.

Pour les papas perfectionnistes, Char-Broil propose ainsi son smart thermomètre et sa sonde à viande. Le thermomètre intelligent « Smart Thermometer » avec fonction d’avertissement vous informe dès que les aliments ont atteint la température souhaitée. Il propose différents niveaux de température prédéfinis pour six types de viandes.

Il est aussi possible de personnaliser les températures pour différents niveaux de cuisson en fonction des goûts. Ce Smart Thermometer peut être télécommandé à distance à l’aide de l’écran d’affichage du thermomètre ou à distance avec l’application (jusqu’à 50 mètres). Deux sondes de température sont incluses dans le Smart Thermometer Char-Broil, mais il est possible d’en utiliser jusqu’à quatre en même temps. L’application qui l’accompagne est compatible avec iOS 8.0 et Android 5.0 et leurs versions supérieures.

Smart Thermometer Char-Broil, 99,90 €