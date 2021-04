EyeRide, le plus petit affichage tête haute au monde pour sécuriser le trajet des motards

Depuis 2017 la start-up Toulousaine EyeLights commercialise des afficheurs tête haute (Head Up Display) qui réinventent le pilotage moto en offrant une alternative plus sécuritaire à l’usage du téléphone fixé sur le guidon. Après avoir enregistré plus de 2 millions d’euros de précommandes lors d’une des meilleures campagnes de crowdfunding françaises et livré récemment plus de 10 000 produits en France et à l’international (US et Japon), EyeLights annonce la sortie, en partenariat avec Sony, du nouveau EyeRide :

Cet accessoire connecté, qui se clipse sur n’importe quel casque de moto, est doté du control vocal et du plus petit affichage au monde : un écran nano-OLED capable d’afficher Waze, Google Maps et les aides à la navigation directement dans le champ de vision du pilote. Plus besoin donc de baisser la tête pour regarder votre smartphone, EyeRide garde votre attention sur la route !