Et le King of kings Harley-Davidsson 2020 est…

Ils sont 18 concessionnaires Harley-Davidson en provenance de 12 pays différents à avoir pris part à la finale de la plus grande compétition custom réservée aux concessionnaires du monde entier.

Les vainqueurs des manches nationales de la Battle of the Kings ont rivalisé de talents et mis en œuvre leurs compétences en matière de custom pour essayer de décrocher le titre tant convoité de « King of Kings » 2020. Plus de 50 000 votes effectués dans le monde entier ont finalement couronné la concession Harley- Davidson Querétaro, au Mexique.

Au terme des compétitions Battle of the Kings organisées dans le monde entier, Harley-Davidson a vu les 18 vainqueurs issus des manches nationales s’affronter en confrontation directe, sans limite de budget, prenant le modèle Sportster comme modèle de référence pour se lancer dans cette compétition custom. 18 vainqueurs s’opposant donc pour s’emparer du titre de King of Kings de cette année. La couronne revient à Oscar Peralta et à la concession Harley-Davidson Querétaro, au Mexique, qui a présenté sa magnifique « Apex Predator ». Ils ont puisé leur inspiration dans le désir de créer une déclinaison ultime du Sportster XR1200, utilisant ce modèle comme base de création pour la compétition 2020. Agustin Anguino, Luis Fernando Perea, Rodrigo Perez, Eduardo Trejo et Yeyo complètent cette équipe de la concession Harley-Davidson Querétaro. L’équipe a développé le design de l’Apex Predator en respectant le mantra « Né pour attaquer sans peur. Né pour vivre sans rival ». Elle s’est donc appliquée à créer une machine à l’allure agressive et originale pour participer à cette finale du King of Kings.

La moto est une éclatante démonstration des compétences techniques de l’équipe de la concession Querétaro. Elle arbore une éblouissante ligne d’échappement 2-1-2 créée de toute pièce venant passer sous la selle et se loger dans l’arrière de son habillage élancé. Cette impression de fluidité est accentuée par la présence de superbes disques de frein et une généreuse fourche Showa trônant à l’avant. L’avant de la moto, résolument épuré, intègre un phare Daymaker à LED emprunté au modèle Harley- Davidson Breakout®. Sa ligne et son design sont sublimés par la présence d’un tableau de bord à écran plat TFT venant affirmer encore d’avantage les ambitions de la machine. La moto reçoit également une selle Alcantara aux finitions exceptionnelles. L’habillage sur mesure intègre des prises d’air qui affirment le caractère de la moto. La superbe peinture Sterling Green ajoute la touche premium nécessaire à un rendu final soigné.

L’adversaire de cette grande finale : la concession Harley-Davidson Athens, en provenance de Grèce, avec sa création baptisée « Gryps » basée sur un modèle Roadster. Une mention spéciale a été décernée à Harley-Davidson Thunderbike qui a reçu le prix H-D Styling Team Pick des mains de Brad Richards, Vice-Président en charge du Style et du Design au sein de la Motor Company.

La grande finale King of Kings 2020 a utilisé l’emblématique plateforme Sportster, ses principaux atouts au sein de la gamme Harley-Davidson constituant une base idéale de création pour les participants à la compétition. Depuis 1957, le Sportster Harley-Davidson a été à l’origine des créations custom les plus nombreuses. Avec leurs lignes emblématiques, leur moteur V-Twin EvolutionTM et les Pièces & Accessoires d’origine Harley-Davidson constituent les éléments indispensables pour créer le Bobber, le Café Racer, le Tracker ou le Chopper de vos rêves.

www.h-d.com/customkings