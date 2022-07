Essai – Volvo C40 Recharge Twin AWD, le coupé décalé

Après avoir abordé l’univers du 100 % électrique avec le SUV XC40, Volvo passe la seconde avec une déclinaison de carrosserie qui ne possède même pas de moteur thermique : bienvenue au C40 Recharge, essayé ici dans sa version performante disposant de deux moteurs électriques. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Comme de nombreux constructeurs, Volvo a annoncé la couleur de son avenir : celui-ci sera 100 % électrique à partir de 2030. La marque suédoise, sous capitaux chinois, a même décidé d’atteindre 50 % de son offre en électrique dès 2025, tandis qu’elle peaufine aussi son offre en hybride rechargeable avec notamment un séduisant XC60 offrant à la fois 455 chevaux et capable de parcourir jusqu’à 78 kilomètres en mode tout électrique. Mais aujourd’hui, l’auto qui a retenu notre attention est le C40 Recharge Twin, un « SUV Coupé » très attrayant.

Qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

C’est simple, la partie avant ressemble à celle d’un XC40, le SUV compact (4,42 m de long) de chez Volvo, que vous croisez à chaque coin de rue, ou presque, tellement il est un succès pour la marque. De fait, avec sa calandre fermée, l’on devine l’absence d’un moteur thermique, qui aurait eu besoin d’un radiateur pour le refroidissement. A l’arrière, par contre, la chute du pavillon, 6 cm plus bas que sur le SUV XC40, et le hayon incliné s’inscrivent dans la mode des « SUV Coupé » du moment, la signature visuelle de la partie arrière est particulièrement réussie tandis que la garde au toit n’est pas si impactée que cela pour les passagers, puisque des adultes pourront prendre place sans se sentir atteints de claustrophobie. Bref, le voyage s’annonce bien, d’autant qu’il se déroulera en silence !

Sous le capot, il y a quoi ?

C’est très simple : Volvo a casé deux moteurs électriques dans cet C40 Recharge Twin Engine, un par essieu, ce qui en fait une quatre roues motrices. Côté performances, ça envoie du feu : 408 ch et 600 Nm, de quoi abattre le 0 à 100 km/h en moins de 4,7 secondes, et aller défier des Lamborghini Countach au départ du feu vert ! (ok, ce scenario n’arrive pas souvent !). Le tout est alimenté par une grosse batterie de 78 kWh. Si cela est trop pour vous, le C40 Recharge existe dans une version « simple moteur », à traction avant, donc, proposant 231 chevaux, et là, le 0 à 100 km/h est couvert en 7,4 secondes ; dans ce cas, la batterie se contente de 69 kWh.

Et au volant, ça donne quoi ?

Plein de bonnes choses : à la sérénité intrinsèque apportée par toute auto électrique, le C40 Recharge ajoute la qualité et le bien-être propre aux Volvo ! L’intérieur est en effet parfait : confort, qualité des sièges, insonorisation, niveau d’équipement et de finition, Volvo tient bien son rang par rapport aux acteurs principaux de ce marché et, comme d’habitude, la sono est elle aussi excellente. Bref, on est bien dans cette Volvo, même si, les réglages de suspension nous ont paru plus sportifs que d’habitude, c’est normal, cela permet de différencier le tempérament et l’expérience de conduite par rapport au XC40, et cette version C40 Recharge séduira donc les conducteurs à l’instinct plus dynamique. Les 408 chevaux offrent un niveau de puissance et de reprises carrément impressionnants, qui permettent de survoler le trafic sans aucune difficulté, mais il ne faudra pas en abuser trop souvent sous peine de voir l’autonomie fondre rapidement. Car, et c’est le seul défaut de l’auto, les consommations, même en conduite apaisée (où l’on appréciera le mode « one pedal »), ne se situent pas parmi les meilleurs éleves de la catégorie. Ainsi, au lieu des plus de 400 kilomètres annoncés, il vaut mieux tabler sur un bon 350 km en usage mixte, en sachant que sur les bornes adéquates, le C40 Recharge peut recharger à 150 KW, ce qui est dans la moyenne du segment, et permet de recharger jusque 80 % en 40 minutes.

Son point fort ?

C’est ce mix entre des performances de premier plan et un dynamisme de bon aloi, très appréciable, associé à l’ambiance de bien-être propre aux Volvo, qui transforment tous les déplacements en moments de plaisir. Après, il faut bien identifier vos besoins pour savoir si vous avez l’utilité de la version à deux moteurs, ou si la simple traction avant, moins performante, fera l’affaire, et d’économiser quasiment 13000 €… Laquelle est faite pour vous ?

Le verdict de Stuff

Qu’il est agréable, l’avenir en Volvo électrique, grâce à un agrément de conduite de chaque instant. Un petit effort sur les consommations et l’on craque définitivement…

Les chiffres clé

Moteur : moteur électrique

Puissance : 408 ch

Couple : 600 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 2185 kilos

Vitesse maxi : 180 km/h

0 à 100 km/h : 4,7 secondes

Conso officielle / de l’essai : 19,9 kWh/100 / 23,5 kWh/100

Prix : gamme C40 Recharge à partir de 46800 €, version d’essai Recharge Twin à partir de 59 550 €