Essai – Suzuki Across, une bonne tête de clone

Suzuki sort un gros SUV hybride rechargeable qui se révèle particulièrement efficient. En réalité, ce n’est qu’un Toyota RAV4 rebadgé, mais ce n’est pas une raison pour l’ignorer… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Cette Suzuki Across est, en réalité, un Toyota RAV4 rebadgé ! Pourquoi ? Dans le cadre des accords entre les deux constructeurs, cela permet à Suzuki d’avoir un véhicule chapeautant leur gamme, plutôt orientée sur des autos accessibles, raisonnables et bien conçues (on pense aux Jimny, Ignis, Swift, tous essayés dans ces colonnes) et d’un gabarit assez compact. Là, avec l’Across, Suzuki offre une auto de 4,63 m de long, large de 1,85, c’est un autre morceau ! D’autant qu’étant tarifé à partir de 53 990 €, l’Across affiche un price tag qui n’est pas non plus habituel pour le client Suzuki. Mais comme cela permet au constructeur d’étendre son offre en baissant aussi le niveau de CO2, tout le monde s’y retrouve.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

En passant chez Suzuki, le RAV4 s’est fait relifter le nez : la nouvelle calandre est d’ailleurs plus expressive et lui va assez bien au teint, en plus de rallonger la carrosserie de 35 mm par rapport au modèle originel. Mais sinon, même les logos « hybrid » viennent de chez Toyota.

Et sous le capot ?

C’est là que ça devient intéressant ! Avec sa longue et parfaite maîtrise de l’hybridation, le groupe Toyota avait en effet de belles choses à offrir à Suzuki. L’Across, comme le RAV4, dispose donc d’un moteur thermique (un 4 cylindres 2.5) associé à deux moteurs électriques, l’un à l’avant, de 182 ch, et l’un à l’arrière, de 54 ch. Le calcul des puissances cumulées est toujours un peu shadock, mais ça donne 306 ch, ce qui en fait aussi la Suzuki de série la plus performante jamais produite (le 0 à 100 est d’ailleurs couvert en 6 secondes, de quoi donner de sueurs froides à bon nombre de GTI !). Autre point intéressant, et qui justifie son prix élevé : une batterie de grosse capacité, pour une auto hybride rechargeable : 18,1 kWh, ce qui permet d’espérer une autonomie record de 75 km en mode tout électrique !

Et au volant, ça donne quoi ?

A part le cache du volant, rebadgé Suzuki, et un revêtement de sièges différents, l’intérieur est, vous l’avez deviné, identique au… Toyota RAV4. Et ça, ce n’est pas une mauvaise nouvelle en soi : mis à part l’absence de GPS (à ce prix, mais oui, même si la marque s’en défend en disant que tout le monde utilise Waze), on est sur un intérieur bien agencé, bien conçu et super confortable. Le confort, c’est d’ailleurs la valeur première de cette auto, dans laquelle les longs trajets se déroulent en toute sérénité, et presque en silence. D’autant que la transmission CVT, longtemps décriée pour l’effet « variateur de mobylette », fait elle aussi preuve d’une grande douceur et d’une réactivité améliorée. Malgré la puissance annoncée, ne comptez pas la conduire comme un engin sportif : les relances sont canon, ça, c’est bien, mais le poids reste présent et incite à une conduite apaisée qui lui va très bien. Dernier point, et non des moindres : l’autonomie électrique annoncée se vérifie dans la réalité, ce qui fait de cet Across un engin redoutable dans l’exercice du quotidien, capable de faire un bon 70 km sans consommer une goutte d’essence.

Son point fort ?

C’est ce mix entre espace à bord, confort et efficience. Une auto dans laquelle il fait bon vivre !

Le verdict de Stuff

Certes, c’est une Toyota rebadgée, et alors ? Ce n’est pas la seule : la Suzuki Swace Hybrid est aussi un clone de Toyota Corolla Touring Sport et cela permet de diversifier l’offre. Pour le client, c’est tout bénef’ !

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + 2 moteurs électriques

Cylindrée : 2487 cm3

Puissance : 306 ch à 6000 tr/mn

Couple : 227 Nm à 3200 tr/mn

Boîte de vitesse : CVT

Poids : 1940 kilos

Vitesse maxi : 180 km/h

0 à 100 km/h : 6 secondes

Conso officielle / de l’essai : 1,2 l/100 / 7 l/100

Prix : gamme à partir de 53990 €