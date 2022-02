Essai – Maserati MC20, le retour de la Supercar

Maserati débarque à nouveau sur le créneau de la Supercar avec la MC20, une auto aussi sculpturale que fortes en sensations. Un V6, deux turbos, 630 chevaux, chaud devant ! Nous avons eu le privilège de l’essayer… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

On sait tous l’incroyable passé de Maserati en Formule 1 et en compétition, on sait que la marque au Trident a lancé des pilotes de la trempe de Juan Manuel Fangio. Certes, c’était il y a longtemps, mais quelqu’un, dans les bureaux d’étude, s’en souvenait probablement et a souhaité étoffer la gamme, composée de berlines avenantes (Ghibli, Quattroporte) et de fiers SUV (Levante, en attendant l’arrivée très prochaine du Grecale, au format Porsche Macan). Et Maserati n’a pas fait de mystère de ses intentions de se convertir à la propulsion électrique. En attendant, savourons notre plaisir de voir ce monstre de MC20 devant nous, un plaisir que nous n’avions pas eu depuis la MC12, autre supercar Maserati, lancée en 2004.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Ben tout, bien évidemment ! Pour le châssis, Maserati s’est rapproché de Dallara, une officine italienne spécialisée dans les voitures de course, et cela a permis de créer une coque en carbone, qui a permis de contenir le poids de l’engin sous la tonne et demie. Un gros travail a aussi été fait sur l’aérodynamisme : la MC20 se passe de disgracieux ailerons et affiche une belle pureté de lignes. L’essentiel du travail aérodynamique passe par-dessous le châssis, le fond plat est équipé de générateurs de vortex qui amènent 100 kilos d’appui à 200 km/h, une vitesse qu’elle atteint vite, très vite ! De fait, saluons les proportions ciselées, sportives, fines et élégantes de cette auto qui mesure 4,7 m de long, et seulement 1,22 de haut !

Et sous le capot ?

Le V6 biturbo est aussi une tradition chez Maserati : cette unité, très moderne, utilise des technologies de Formule 1 (avec notamment une chambre de précombustion avec également une double injection, directe et indirecte) est très compact et ne pèse que 220 kilos. Il sort une puissance impressionnante : 630 chevaux, 730 Nm de couple et les valeurs de performances sont à l’avenant : 2,9 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, 6 secondes plus tard, vous êtes à 200 km/h, et 326 km/h en vitesse de pointe. Faut-il mettre cette auto entre toutes les mains ? On en parle juste ci-dessous…

Et au volant, ça donne quoi ?

Les portes en élytre, c’est beau, mais c’est toujours compliqué d’accès : contre toute attente, on prend place assez facilement à bord de cette MC20 et l’on découvre avec plaisir quelques menus espaces de rangement à bord ainsi qu’un coffre d’une capacité de 150 litres, parfait pour partir en week-end. Première surprise : la fameuse horloge qui trône au centre des planches de bord depuis des décennies n’est pas là, ce n’est pas étonnant vu la vocation de l’engin. Très bien installé dans des sièges baquet, on fait face à un univers à la fois sportif et relativement épuré. Le tableau de bord TFT est clair, la molette de réglage des différents modes (GT, Track, Corsa, Wet…) permet aussi de jouer sur les réglages de suspensions. Le volant recouvert d’Alcantara tombe bien en main, il suffit de mettre la boîte sur Drive et roule ma poule.

Première surprise : l’auto est douce est facile, les rapports passent sans à-coups. On en ferait bien son daily driver, d’autant que la visibilité est plutôt bonne dans le genre, avec des montants de pare-brise assez fin. Bref, tout se passe bien. Un coup d’œil dans le rétro, pour voir des hanches bien rebondies et les entrées d’air du capot arrière : on est dans l’ambiance ! Autres surprises : un confort de suspension très correct (une Mégane RS ou une Alpine A 110 S sont nettement plus fermes), une direction évidemment très précise, des freins progressifs ; au besoin, on met la boîte en mode manuel et on reprend la main avec les larges palettes au volant, qui démontre là encore une belle douceur dans leur fonctionnement. Grâce à sa coque en carbone, la MC20 est d’une précision redoutable, plonge dans les virages sans le moindre roulis ni une milliseconde d’hésitation, répond à tous vos gestes au volant avec une acuité sensationnelle et l’on redécouvre le véritable plaisir du grand tourisme sportif ! Reste la question qui tue : où et comment exploiter toute cette puissance, d’autant qu’à partir de 3500 tr/min, on sent le V6 et ses deux turbos qui n’ont qu’une envie, celle de vous téléporter dans un horizon qui se rétrécit, vite, très vite, en prenant des tours sans aucune inertie, dans une accélération qui vous couple le souffle. Et même si le V6 n’est, hélas, pas le moteur le plus mélodieux du monde, on se concentre sur le plaisir de conduite en oubliant de faire sonner l’installation audio conçue en exclusivité avec Sonus Faber.

Son point fort ?

C’est d’avoir creusé le grand écart entre des ligne suggestives et sculpturales, d’avoir exploité le passé et l’image légitimes de Maserati pour concevoir cette auto, qui doit en faire fantasmer plus d’un. Et au-delà des performances ébouriffantes, c’est d’avoir réussi à faire une auto accessible, douce et facile à conduire au quotidien.

Le verdict de Stuff

Merci à Maserati de continuer à alimenter la passion des fans d’automobiles performantes et de caractère. Le Trident, l’insigne de la marque, peut continuer à s’afficher fièrement au bout de ce capot ciselé. Quant à l’avenir, il passe par une version découvrable de la MC20, histoire de profiter de ces sensations fortes, les cheveux au vent, et aussi par une version électrifiée. C’est le sens de l’histoire…

Les chiffres clé

Moteur : 6 cylindres en V, biturbo

Cylindrée : 3000 cm3

Puissance : 630 ch à 7500 tr/mn

Couple : 730 Nm à 3000 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique à double embrayage, 8 rapports

Poids : 1475 kilos

Vitesse maxi : 326 km/h

0 à 100 km/h : 2,9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 11,5 l/100 / nc /100

Prix : gamme à partir de 220.000 €