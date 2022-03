Essai – Cupra Born, une idée sexy…

Cupra, la griffe sportive de la marque Seat, composante espagnole de la nébuleuse Volkswagen, se met aussi à la mobilité électrique avec cette Born, tout à la fois stylée et efficiente. On a essayé, on a adoré… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Regardez-là ! Avec ses éléments aérodynamiques (vu, le gros diffuseur, à l’arrière), ses touches de bronze un peu partout sur les jantes et la carrosserie, cette Cupra (rappelons que Cupra est la signature sportive de chez Seat), sa signature visuelle a LEDs bien travaillée, cette Cupra en impose et pas qu’un peu ! Elle a tous les codes de ce que les anglais, fans invétérés d’automobiles de caractère, appellent les « hot hatch », ces voitures compactes en gabarit mais généreuses en caractère, une lignée qui remonte aux GTI d’antan (voire un peu avant, ceux qui ont un peu de culture auto se rappelleront les Lotus Sunbeam…). Bref, on s’égare, mais voici une auto intéressante : la Cupra Born est là pour mettre un peu de sex appeal dans le monde de la voiture électrique et c’est une bonne chose !

Et sinon, quoi de neuf ?

En réalité, on connait la capacité du groupe VW à mutualiser les efforts : dans les faits, des esprits chagrins pourraient dire que ce n’est qu’une Volkswagen ID.3 qui a été un peu redessinée, et c’est tout. Sauf que la réalité est, comme toujours, un peu plus subtile que cela : si la base technique est en effet commune, et outre les différences de design déjà soulignées, la Cupra Born se distingue de sa soeur jumelle par un châssis sport : le train avant est abaissé de 1,5 cm, le train arrière de 1 cm par rapport à l’ID.3, la démultiplication de direction est un peu plus directe et les roues de 19 pouces apportent un « toucher de route un peu plus sportif et, il faut le dire, plus agréable pour qui aime encore les sensations procurées par un volant !

Et sous le capot ?

Là, c’est conforme à ce que l’on trouve chez VW : un moteur électrique de 204 ch et 310 Nm, alimenté par 58 kWh de batteries, pour une autonomie officielle de 417 kilomètres. Si la vitesse de pointe est limitée à 160 km/h, le 0 à 100 km/h est couvert en 7,3 secondes. L’on retiendra aussi le 0 à 50 km/h couvert en 2,9 secondes, de quoi partir toujours en tête au passage du feu vert !

Et a conduire, c’est comment ?

C’est bien, très bien même. L’intérieur possède ce côté épuré propre à l’ID.3, notamment coté instrumentation et infodivertissement (et même ergonomie à bord, puisqu’il suffit de s’asseoir sur le siège pour déclencher le contact de l’auto), mais quelques touches d’aménagement intérieur (volant, matériaux de la planche de bord) font que le feeling global est nettement moins cheap que chez VW, ceci étant par ailleurs renforcé par des sièges sport très agréables à l’usage. Ensuite, on retrouve ce qui fait la force des autos électriques et notamment de l’ID.3 : le silence et les reprises instantanées n’ont d’égale que la douceur et la sérénité de la conduite. La Born ne déroge pas à la règle, elle est très agréable et absolument recommandable pour le quotidien. Elle n’est pas parfaite, cependant : le mode de freinage régénératif aurait pu être plus puissant, et offrir une fonction « one pedal » comme la Nissan Leaf. Mais la Born se rattrape avec l’excellent feeling de conduite, les suspensions confortables et surtout sa bonne autonomie qui lui permet, même en hiver, avec chauffage et radio, d’envisager largement plus de 350 kilomètres d’autonomie ; sachant que la moyenne des trajets quotidiens tourne, en France, autour des 50 kilomètres, c’est parfait. Enfin, l’ergonomie de bord est très épurée, comme dans la nouvelle Leon, avec un maximum de commandes tactiles. Cela fait moderne mais demande une petite acclimatation. Autre excellent bon point : un rayon de braquage redoutablement court. Avec elle, en ville, vous êtes le roi des créneaux !

Son point fort ?

C’est d’associer un look séduisant avec une douceur d’utilisation qui en font une auto parfaite au quotidien ! Confortable, bien équipée, efficiente, la Born a tout pour séduire.



Le verdict de Stuff

Il suffit de se trouver à côté d’une ID.3 dans le trafic pour réaliser à quel point la Born possède une identité nettement plus affirmée. Cupra a fait un beau travail, en partant d’une base technique un peu figée, pour faire entrer cette Born dans la lignée de ses autres autos de caractère ! En ce qui nous concerne, le choix est fait…

Les chiffres clé

Moteur électrique synchrone à aimants permanents Puissance : 204 ch Couple : 310 Nm Boîte de vitesse : 1 rapport fixe Poids : 1811 kilos Vitesse maxi : 160 km/h 0 à 100 km/h : 7,3 secondes Conso officielle / de l’essai : 15,6 kWh/100 / 18,4 kWh/100 Prix : gamme à partir de 40.250 €