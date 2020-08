En Pole position avec le volant tactile G923 de Logitech

Imaginez un instant que vous essayiez de conduire une vraie voiture avec une manette de jeu PS4 ou Xbox… Si vous prenez vos jeux de course au sérieux, le nouveau volant G923 de Logitech (400 €, quand même) devrait vous rapprocher du drapeaux à damier. Fabriqué à partir d’aluminium, d’acier et de cuir, il semble authentique entre vos mains. Avec son retour haptique TrueForce, vous ressentirez chaque bosse, dérapage et bordure. Ajoutez à cela des commandes programmables, un indicateur de régime intégré, un cadran de sélection à 24 points pour ajuster les paramètres du jeu tels que la traction et le couple, ainsi qu’une pédale de frein progressive plus réactive, et vous commencez à manquer d’excuses pour ne pas faire de podium. De plus, il sera également compatible avec la PS5, vous n’aurez donc pas besoin de le mettre à jour à Noël.