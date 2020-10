En octobre, le PlayStation Plus accueille Need For Speed Payback et Vampyr !

A quels jeux voulez-vous jouer au mois d’octobre, en tant qu’abonnés au PlayStation Plus ? Le premier est Need For Speed Payback, le jeu de course de la licence culte promet des sensations fortes et courses endiablés.

Le second jeu à rejoindre le PlayStation Plus de ce mois est Vampyr. Dontnod a su démontrer ses talents en créant un univers lugubre et un système de choix poussé dans une version mystique de Londres.

Ces deux jeux seront disponibles, du 6 octobre au 2 novembre.





Need For Speed Payback

Participez à des épreuves exigeantes et variées dans le rôle de Tyler (Le pilote), Mac (l’Artiste) et Jess (l’Acolyte). Chaque pilote doit disputer des courses, des missions et des défis pour gagner le respect de la pègre de Fortune Valley, et accéder, de course en course, à l’épreuve qui permettra de faire tomber le Clan.

Vampyr

Londres, 1918. Vous êtes le Dr. Jonathan Reid. Vous êtes un vampire. En tant que docteur, vous cherchez un remède au fléau qui décime la population. Mais le vampire en vous réclame le sacrifice de ceux que vous aviez juré de protéger.