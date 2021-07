Emportez vos jeux PC n’importe où avec le Steam Deck de Valve

Valve l’a fait : un puissant PC de poche façon Switch à prix raisonnable.

De temps en temps, nous voyons apparaître un concept pour un ordinateur de poche PC venu d’une start-up inconnue, promettant de révolutionner les jeux portables. Mais ils ne sont pas proposés à un prix acceptable et encore moins largement diffusés. Cela pourrait changer cette année avec Steam Deck de Valve, un PC de jeu portable qui ne peut s’empêcher de ressembler à une Nintendo Switch, bien que sans contrôleurs détachables. Cet ordinateur de poche bestial est alimenté par un processeur AMD Zen 2 personnalisé et un GPU RDNA 2, avec une mémoire vive de 16 Go et un stockage SSD ainsi qu’une prise en charge de la carte microSD.

L’écran 7 pouces 1280×800 n’est pas très haute résolution, mais comme nous l’avons vu avec la Switch, les jeux peuvent toujours être très beaux sur un écran plus petit comme celui-ci. Il a des commandes physiques et tactiles et est compatible avec l’ensemble de la bibliothèque Steam, dit Valve – donc même les jeux 3D flashy comme Doom Eternal et Star Wars Jedi: Fallen Order devraient bien fonctionner ici. Il est proposé à 399 $ US pour une version avec un SSD de 64 Go, tandis que les versions avec des SSD NVMe de 256 Go et 512 Go plus rapides coûteront un peu plus cher. Ce Steam Deck devrait être disponible en décembre.