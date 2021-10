Earthkeepers boy Raeburn, le futur de la mode responsable

Timberland dévoile sa nouvelle collection automne-hiver 21-22 Earthkeepers by

RÆBURN. Cette capsule incarne le meilleur de l’éco-innovation et du design de la marque.

Composée de matières naturelles et recyclées, telles que le cuir régénératif et le duvet, la

collection s’inscrit dans l’ambition de Timberland pour un impact positif sur

l’environnement d’ici 2030.

Pour cette nouvelle collection, c’est Christopher Raeburn, directeur de la création de

Timberland, qui compose avec l’héritage authentique de la marque en y apportant sa

vision de la mode écoresponsable. Intitulée Take Only What You Need, la collection

unisexe se traduit par une gamme textile, de chaussures et des accessoires au design

minimaliste.

« La collection Earthkeepers by RÆBURN est celle qui montre la voie à prendre. C’est un

exercice de style et d’expérimentation au croisement de l’écoconception, de

l’innovation et du design produit tiré des archives de la marque », déclare Christopher

Raeburn. « La collection de cet automne réussit à renouveler le design de pièces

iconiques de Timberland tout en explorant de nouveaux territoires en faveur d’un avenir

meilleur. »

Le cuir utilisé dans la collection provient de fermes qui mettent en œuvre une agriculture

régénératrice. Cette pratique, modelée sur les cycles de la nature elle-même, comprend

des phases de repos afin que le sol puisse mieux capter le carbone, maintenir l’équilibre

hydrique et préserver la biodiversité.

Bottes imperméables Earthkeepers by RÆBURN GreenStride – 200€

Christopher Raeburn renouvelle un classique tout en restant fidèle à l’ADN de Timberland et en conservant des touches d’orange, couleur signature de la marque. Les semelles amortissantes GreenStride sont composées à 75% de canne à sucre et caoutchouc naturel

renouvelables. La tige associe un cuir régénératif et un tissu ReBOTL, composé à 100% de plastique recyclé. La doublure TimberDry imperméable comporte quant à elle 50% de plastique

recyclé.

Doudoune oversized Earthkeepers by RÆBURN – 480€

Chaude et résistante à l’eau, cette doudoune imprimée en digital- camouflage est réalisée dans un tissu ReBOTL composé à 100% de polyester recyclé et en duvet Re:DownÒ 100% recyclé. Légère et compacte, ses poches en biais sont un clin d’œil aux modèles

historiques de la marque.

Sac à dos Earthkeepers by RÆBURN – 200€

Confectionné en Eco-Cordura composé à 100% de polyester recyclé, ce sac à dos possède un compartiment rembourré pour ordinateur portable 13”, des poches filet et des poches zippées.