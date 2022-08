EA Sports F1 22 : le circuit de Portimao débarque

Le circuit de Chine est quant à lui confirmé dans la nouvelle mise à jour gratuite à venir le 12 septembre 2022.

Ll’Autodromo Internacional do Algarve, plus connu sous le nom de Portimao, vient d’être ajouté le 2 août sur EA Sports F1 22 dans une mise à jour gratuite pour tous les joueurs. Ces derniers recevront également le circuit international de Shanghai en Chine le 12 septembre*. Les joueurs pourront revivre ce circuit historique grâce aux images de F1 22 capturées par Lewis Hamilton.

“Nous savons que nos joueurs aiment l’excitation de concourir sur plus de circuits, et il n’y a rien de mieux que Portimao”, a déclaré Lee Mather, directeur créatif senior de F1 chez Codemasters. “Portimao est très apprécié et possède une incroyable histoire, et nos joueurs vont adorer relever le défi de conduire les voitures conçues en 2022 sur le circuit sacré pour la première fois.”

Portimao est revenu au calendrier de la Formule 1 pour les saisons 2020 et 2021 dans le cadre des calendriers révisés de la F1. Lewis Hamilton et Mercedes ont dominé les deux éditions, remportant la victoire, avec son coéquipier de l’époque Valtteri Bottas, s’emparant respectivement de la deuxième et de la troisième place. Le circuit vallonné de 4,684 km est célèbre pour sa descente abrupte avant un virage final à droite jusqu’à la ligne d’arrivée.