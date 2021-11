Disneyland Paris débutera les Célébrations de son 30eAnniversaire au printemps 2022

Le 12 avril 1992 marquait l’ouverture de Disneyland Paris, après des années d’imagination, permettant de donner vie en France aux rêves magiques de Walt Disney. Trois décennies plus tard, Disneyland Paris est devenue la première destination touristique européenne et n’a cessé de se développer avec de nouvelles histoires et de nouveaux personnages issus notamment des récentes franchises à succès Pixar, Star Wars et MARVEL.

Les célébrations du 30eAnniversaire de Disneyland Paris débuteront dans tout juste 6 mois, dès le 6 mars 2022. Pour franchir cette étape historique et continuer de faire rêver les visiteurs, la magie brillera de mille feux. Ces célébrations mettront à l’honneur le passé enchanteur et l’avenir prometteur de la destination tout en invitant les visiteurs à entrer dans une nouvelle ère scintillante, où ils rêveront plus grand et riront plus fort !



Le 30eAnniversaire de Disneyland Paris proposera de nouvelles expériences conçues sur mesure pour cette occasion spéciale, au sein du Parc Disneyland, du Parc Walt Disney Studios® et de l’ensemble de la destination, dans une ambiance des plus festives. Les Cast Members de Disneyland Paris seront au cœur de cette célébration pour continuer à offrir une qualité de service exceptionnelle, dépasser les attentes des visiteurs et rendre chaque visite toujours plus spéciale.

Idée de cadeau unique et magique pour Noël : l’expérience du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Billets Parcs, cadeaux souvenirs ou encore des séjours dans un Hôtel Disney… Tous les moyens sont bons pour offrir à ses proches une aventure mémorable.