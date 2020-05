Découvrez les rues vides dans le documentaire ‘When We StayedHome’ avec Oculus

Le monde est confronté à un défi de santé publique. Et les rues de certaines des villes les plus animées du monde sont restées vides pendant des semaines. When We Stayed Home est une compilation de vidéos à 360°, révélant les rues vides d’un monde en pause. À travers les yeux d’un habitant d’une ville, assistez au calme, à la beauté et au vide de ces villes, le tout témoignant de la singularité du mois d’avril 2020 en tant que moment culturel.

When We Stayed Home offre une fenêtre sur cette période sans précédent de notre histoire. À travers les histoires de personnages locaux emblématiques qui ont contribué à donner vie à ces villes, ces promenades extraordinaires donnent une puissante vue d’ensemble du monde en détention. Les deux premiers épisodes couvrent Paris et Venise, et sont désormais disponibles sur Oculus TV dans le cadre d’Oculus Quest.