Découvrez le le trailer officiel de Batgirl dans Gotham Knights

Warner Bros. Games et DC ont présenté un tout nouveau trailer de gameplay pour Gotham Knights, le prochain jeu de rôle d’action développé par Warner Bros. Games Montréal. La vidéo présente de nouvelles scènes de gameplay ainsi que des cinématiques de Batgirl. Également connue sous le nom de Barbara Gordon, c’est une combattante hautement entraînée, experte en codage et en piratage informatique. Batgirl apporte des muscles et un cerveau à l’équipe. Grâce à son arme favorite, le tonfa, et à l’utilisation combinée de kickboxing, de capoeira et de jiu-jitsu, elle peut rapidement terrasser des ennemis deux fois plus puissants qu’elle. D’anciens et de nouveaux défis se profilent à l’horizon, Batgirl est plus déterminée que jamais à assurer la sécurité de Gotham et à empêcher la ville de sombrer dans le chaos.