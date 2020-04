Confinement : les meilleurs jeux Nintendo Switch auxquels jouer pour passer le temps

La Switch est une mine d’or absolue pour les jeux qui peuvent durer des mois et des mois (y compris celui qui vient de sortir), et nous avons sélectionné les meilleur pour vous ici !

Animal Crossing New Horizons

Passez des heures et des heures à perfectionner votre île, à vous occuper de votre lopin de terre, Animal Crossing est une incroyable escapade, tout ce nous avons tous besoin en ce moment. Une évasion incontournable.

Super Mario Maker 2

Tout comme Dreams sur PS4, l’univers de Super Mario Maker 2 est en constante expansion. Des expériences plus agréables et décontractées aux niveaux presque impossibles de complexité, de torture cérébrale. Mario Maker 2 est une communauté animée de joueurs et de créateurs avec de nouveaux niveaux sont créés quotidiennement !

Super Mario Odyssey

Le plombier italien mérite sa présence dans cette liste avec l’un des joyaux originaux de la série. Mario Odyssey est un vaste jeu de plateforme d’aventures – nous offrant des vibrations dignes de Mario 64 avec son gameplay incroyablement addictif et ses puissants défis. Préparez-vous à perdre quelques jours à essayer de peaufiner vos techniques de saut.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild

D’une aventure géante à l’autre, Breath of the Wild est sans doute l’un des meilleurs jeux Zelda qui soient. Le monde du jeu est magnifique et n’attend que vous pour plonger et trouver votre propre chemin. Le degré de liberté est vraiment fou et vous allez adorer chaque seconde de ce voyage épique.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age

Enfin, nous nous tournons vers Dragon Quest. Ce long RPG apporte le meilleur de la mécanique au tour par tour avec de magnifiques visuels Dragonball Z-esque. Quand il s’agit de passer le temps à bon marché, c’est une très bonne option.