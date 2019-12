C’est speed, avec les Nike Russell Westbrook Whyt Not ? Zero.3

Russell Westbrook pénètre dans le cœur de la défense, flotte dans les airs et prend une décision en une fraction de seconde. Termine-t-il au cercle ou trouve-t-il un coéquipier ouvert pour le tir ? Ce scénario est ce qui fait évoluer la dernière chaussure de Westbrook, la Why Not? Zer0.3, rassasiant sa réputation athlétique et son style décisif. C’est une dualité qu’il canalise à chaque match. Avec la Why Not? Zer0.3, il veut transmettre cette confiance aux autres, et surtout aux jeunes.

C’est la plus légère des chaussures signature de Russell Westbrook, qui voulait être rapide sur ses appuis. L’équipe Jordan a dinc réduit le nombre de couches et de matériaux sur la chaussure. La chaussure est aussi plus proche du terrain que la Zer0.2. Le modèle de traction à chevrons modifié aide à répondre aux mouvements bas et explosifs de Westbrook. Le Zoom Air positionné à l’avant du pied a des rainures flexibles horizontales qui favorisent une vitesse linéaire de bout en bout et une sensation propulsive.

La semelle extérieure est un clin d’œil à l’une de ses Air Jordan préférés. Imaginée par Tinker Hatfield et Josh Heard, la Air Jordan XXVIII était la première intégrant une semelle extérieure séparant l’avant pied et le talon, alors que la partie supérieure était inspirée des coupes italiennes. Une sangle au milieu du pied en TPU offre une nouvelle touche stylistique à la ligne Westbrook. Une nouvelle crête soulignant les membres de sa famille se trouve sur la languette.