CES 2022 : la Vivomove Sport de Garmin, une smartwatch élégante pour s’y mettre mine de rien

Les montres de sport robustes peuvent être balises lorsque vous vous entraînez, mais elles ne sont pas les plus élégantes à votre poignet une fois que vous êtes sorti de la salle de sport. Vous voulez un engin qui enregistre vos joggings puis ait de la gueule ? La Vivomove Sport de Garmin peut suivre vos activités sans indiquer que vous aimez transpirer.

Comme les autres appareils hybrides de Garmin, cette Vivomove Sport est une montre connectée déguisée. Au premier coup d’œil, ses aiguilles et sa coque profilée en font un garde-temps classique. Mais appuyez sur la moitié inférieure du cadran et les aiguilles révéleront un écran tactile caché. En tant que montre connectée décontractée pour un usage quotidien, la Vivomove Sport snobe le reste de la gamme Vivomove avec son prix de 180 $. Cette accessibilité signifie que vous devrez vous contenter d’un GPS captif et d’un bracelet en silicone, mais la Sport ne lésine pas sur les autres fonctionnalités de fitness.

Les moniteurs intégrés de fréquence cardiaque et d’oxygène dans le sang gardent un œil sur l’état de votre corps, tandis que les outils de bien-être prennent soin de votre esprit. Les applications sportives préchargées détectent différentes disciplines, tandis que le suivi du stress et Body Battery vous indiquent quand faire une pause. Synchronisez-vous avec l’application Garmin Connect et la Sport peut également envoyer des notifications intelligentes.

Légère et compacte, son boîtier de 40 mm semble suffisamment fin pour tenir sous une manche, tandis qu’une autonomie de cinq jours signifie que vous pourrez porter la montre étanche pendant une semaine de travail complète. Et parce que son affichage disparaît complètement lorsque vous en avez terminé avec l’écran, vos collègues n’en s’en rendront même pas compte.