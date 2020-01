CES 2020 : La Sero TV de Samsung pivote automatiquement pour visionner des vidéos mobiles

Compte tenu du fait que les enfants d’aujourd’hui sont littéralement collés à leurs téléphones, tablettes et vidéos TikTok préférées, les téléviseurs traditionnels pourraient être en voie d’extinction. Sauf s’ils sont fabriqués par Samsung, bien sûr…

Confirmé pour une sortie internationale après son déploiement initial en Corée du Sud, le Sero est un téléviseur qui bascule entre les orientations horizontale et verticale en fonction du type de contenu affiché. Visant carrément les millénials et la génération Z, ce Sero reflète votre terminal mobile. Ainsi, lorsque vous regardez une vidéo sur les réseaux sociaux, qui s’affiche nativement verticalement, le téléviseur répond en conséquence. Ce 43 pouces 4K QLED ne sera pas le meilleur panneau que vous puissiez trouver, mais il devrait bien faire le travail, et vous propose un système d’enceintes de 60 W pour démarrer.