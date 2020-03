CASIO Edifice roule acec l’Ecurie de Formule 1 Alpha Tauri

CASIO Edifice annonce le renouvellement de son partenariat officiel avec l’équipe de Formule 1 Scuderia Alpha Tauri (connue précédemment sous le nom de Scuderia Toro Rosso) pour deux ans. Durant les deux prochaines années, CASIO intensifiera son soutien à l’équipe, grâce à son concept « Speed and Intelligence » visant à promouvoir activement la marque CASIO Edifice à travers le monde.

Basée à Faenza, dans le nord de l’Italie, la Scuderia Alpha Tauri est une équipe de Formule 1 composée de nombreux jeunes pilotes prometteurs. L’équipe prend un nouveau départ en 2020, avec le changement de son nom en devenant la Scuderia Alpha Tauri.

Les modèles métalliques et analogiques EQB-1000 de la gamme CASIO Edifice se caractérisent par un design inspiré des voitures de sport haute technologie. Le profil élancé du boitier grâce une lunette extra plate et le cadran doté d’une finition ultra fine font référence aux pièces automobiles usinées avec précision. Les 4 vis se combinent à la lunette, comme un clin d’œil à la construction d’un moteur de voiture de course.

Avec le modèle phare EQB-1000 lancé l’année dernière, CASIO parvient à proposer un boitier ultra slim de tout juste 8,9 millimètres. Le modèle EQB-1000 est également doté de fonctions pour mesurer le temps au tour sur un circuit automobile. Mais ce n’est pas tout. Le nouvel indicateur du dernier tour affiche la différence par rapport au temps au tour précédent avec une amplitude de moins cinq à plus une seconde. La montre affiche également un double fuseau horaire (heure mondiale). Couplée à un Smartphone via Bluetooth®, elle garantit une heure précise et permet à l’utilisateur de sélectionner facilement la ville de son choix à partir de son Smartphone.

L’écurie Alpha Tauri apporte une énergie nouvelle, animée par sa compréhension de l’innovation technologique et sa poursuite de vitesse assidue sur le circuit de Formule 1. Ces qualités sont en totale adéquation avec la marque CASIO Edifice, c’est pour cela que CASIO est leur partenaire officiel depuis 2016.

Dans le cadre du renouvellement du partenariat 2020/2021, le logo CASIO Edifice apparaitra sur les combinaisons des pilotes, ainsi que sur la partie avant des voitures. CASIO continue de supporter l’Ecurie Alpha Tauri avec passion pour être numéro un sur toutes leurs courses.