Canyon présente son gravel électrique, le Grail:ON

L’essence du E-gravel, c’est de vous permettre de vous échapper au quotidien, de vous échapper de la ville. Grâce à l’assistance électrique, partez à l’aventure, peu importe les contraintes horaires. Prenez le chemin le plus court et le plus rapide vers les sommets. Le nouveau Canyon Grail:ON rend tout cela possible pour tous, en reprenant le design iconique du Canyon Grail et en l’appliquant à l’univers en pleine expansion du e-gravel. Bienvenue dans l’ère de l’évasion motorisée.

Le Grail CF “musculaire” a déjà atteint le statut d’icône sur la scène Gravel et le Grail:ON hérite des caractéristiques qui l’ont rendu populaire : le concept du confort innovant, comprenant le cockpit Double Decker révolutionnaire, la tige de selle flexible VCLS 2.0, un cadre léger et des pneus gros volume. Mais en plus, le Grail:ON est léger, moins de 16kg, et propose des tailles de cadre allant de 2XS au 2XL. Et il dispose des mêmes lignes dynamiques et fluides, récompensées du Red Dot Design Award. Au premier coup d’oeil, le credo “gravel” du Grail:ON est évident.

Mais le Grail:ON est bien plus qu’un Grail à moteur. C’est un vélo conçu à partir d’une feuille blanche pour répondre aux contraintes du e-gravel, avec une géométrie retravaillée, des composants spécifiques “gravel” et une série de caractéristiques uniques. Tout d’abord, un empattement allongé et des pneus plus larges, de 50 mm, offrant le surplus de stabilité nécessaire lorsque le moteur donne sa puissance sur terrain dégradé. Ensuite, une position plus “relax” qui améliore le niveau de confort. Et tous les Grail:ON sont équipés de roues e-gravel de la gamme DT Swiss HG et de transmissions monoplateau.

En terme d’assistance, le Grail:ON est construit autour de la quatrième génération du moteur Bosch, le Performance Line CX Gen4, un moteur puissant et coupleur, développé à l’origine pour le VTTAE. Avec quatre niveaux d’assistance à disposition (Eco, Tour, Sport et Turbo), le cycliste peut choisir entre une assistance légère, idéale sur longue distance, et un vrai coup de collier sur les pentes les plus raides. Le moteur offre un couple énorme de 85 Nm et jusqu’à 340% d’assistance de la puissance de pédalage. L’assistance du moteur est progressive sur les réglages les plus élevés, ce qui signifie que plus vous pédalez fort, plus le moteur vous offre d’assistance.

Le Grail:ON est disponible sur le site internet : https://www.canyon.com/fr-fr La gamme se composera initialement de quatre modèles, démarrant avec le Grail:ON CF 7 (4999 euros) disponible également en version WMN avec des points de contact spécifiques aux femmes.

Le milieu de gamme sera représenté par le Grail:ON CF 8 (5299 euros) et en haut de la gamme, nous retrouverons le Grail:ON CF 8 étapisme (5999 euros) avec sa transmission électronique SRAM Force AXS eTap, ses roues en carbone et son poids de seulement 15.9 kg en taille M.