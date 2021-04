Call of Duty : Warzone retourne en 1984 pour la Saison Trois

Call of Duty : Warzone connaît sa plus grande mise à jour à date avec la Saison Trois de Warzone et Black Ops Cold War qui offre la somme de contenu gratuit la plus ambitieuse de l’histoire de Call of Duty.

La Saison Trois marque un grand événement pour Call of Duty : Warzone, qui a dépassé la barre des 100 millions de joueurs depuis son lancement l’année dernière. L’expérience gratuite Battle Royale, adulée par les fans connaît son plus profond bouleversement à ce jour, faisant un bond dans le passé, en 1984, en pleine Guerre froide.

Le nouveau Warzone propose des changements massifs, y compris des emplacements nouveaux et repensés, de nouvelles options de gameplay et des optimisations profondes sur toute la carte, car presque tous les bâtiments, surfaces et objets ont été modifié pour offrir une expérience de jeu plus fluide. Tout au long de la Saison Trois de Black Ops Cold War, les joueurs découvriront de nouvelles cartes et modes multijoueurs, le prochain chapitre de Call of Duty Zombies dans Contagion et une foule de nouveaux équipements à utiliser dans les affrontements à venir. Ce n’est que le début avec plus de contenu, d’événements et de surprises à venir au cours cette saison et au-delà.

« Le lancement de Warzone a réinventé Call of Duty. En à peine un an, plus de 100 millions de joueurs à travers le monde se sont lancés pour jouer ensemble à Warzone, et à compter d’aujourd’hui, nous passons à un nouveau niveau », a déclaré Rob Kostich, Président d’Activision. « La Saison Trois apporte une quantité énorme de contenu et de nouvelles mises à jour comme jamais depuis que Warzone a été lancé, alors que le jeu remonte en 1984, tandis que nous apportons également une quantité phénoménale de nouveaux contenus gratuits à Black Ops Cold War. Merci à nos fans partout dans le monde, aujourd’hui est une fête pour notre communauté. Il y a tellement plus à venir cette saison et par la suite, préparez-vous. »