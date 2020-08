Call of Duty: Mobile – la Saison 9, Conquête, est lancée

Une nouvelle mise à jour est désormais disponible pour Call of Duty: Mobile qui comprend l’introduction de l’Armurerie, inspirée de la fonctionnalité de Modern Warfare. Cette mise à jour comprend également le retour de l’une des cartes préférées des fans, Shipment 1944, quatre nouvelles zones dans le mode Battle Royale et bien plus encore. De plus, la Saison 9: Conquête a été lancée le 15 août. Elle introduira un personnage familier de l’univers Call of Duty : Reznov, alors qu’il se remémore des expériences de la Guerre en flashback. Les joueurs pourront ainsi voyager virtuellement dans le temps via des événements saisonniers, un nouveau mode de jeu, un nouveau Passe de Combat et encore davantage.

La mise à jour de Call of Duty: Mobile, est désormais disponible sur Android et iOS. La Saison 9: Conquête sera disponible ce samedi 15 août. Voici les principales mises à jour:

• Nouvelle carte Multijoueur – Shipment 1944

• Quatre nouveaux lieux en Battle Royale : Dortoir, Base radar, Avant-Poste et Camping

• Passe de Combat de la Saison 9: Conquête – Nouveaux personnages, armes, objets et plus encore !

• Nouveau mode – modes de jeu 10v10 (dans la saison 9)

• Événements – Heure de gloire – Conquérir des villes sur une carte virtuelle (dans la saison 9)

• Nouvelle compétence d’Opérateur – Katana

• Nouveaux défis saisonniers

• Nouveaux objets disponibles dans la boutique

• Mises à jour de l’interface utilisateur, équilibrage des armes et optimisation du gameplay