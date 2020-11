Call of Duty : Mobile : c’est parti pour la saison 12

Alors que le soleil se couche sur la saison anniversaire de Call of Duty : Mobile, la saison 12 : Going Dark est sur le point de commencer. Disponible dès le 10 novembre à 17h, cette nouvelle saison proposera une nouvelle façon de jouer avec des cartes et des modes nocturnes ainsi que de nombreux nouveaux contenus, un tout nouveau Passe de Combat, l’événement Knights Divided et bien plus encore.

La saison 12: Going Dark introduira également une nouvelle carte multijoueur, Hackney Yard, issue de Call of Duty: Modern Warfare. Call of Duty: Mobile proposera également aux joueurs des promotions alléchantes dans la boutique du jeu lors du Black Friday et du Cyber Monday.

Call of Duty: Mobile Saison 12: Going Dark est maintenant disponible sur Android et iOS. Voici les différentes nouveautés :

• Nouvelle carte – Hackney Yard (MP)

• Nouveau personnage légendaire – Dark Nikto

• Cartes nocturnes – Crash, Summit et Hackney Yard

• Nouvelle Classe Battle Royale – Refitter

• Nouvel Atout – Lanceur Plus

• Deux nouvelles armes fonctionnelles – AGR556, .50 GS

• Nouvelle compétence d’opérateur – bouclier balistique

• Nouveau mode – Le Mode Nocturne pour le Match à mort par équipe et l’Attaque des morts-vivants

• Saison 12: Going Dark Passe de Combat – Nouveaux personnages, armes, objets et plus encore

• Événement phare – Knights Divided

• Nouveaux défis saisonniers

• Nouveaux objets disponibles dans la boutique

• Mises à jour de l’interface utilisateur, équilibrage des armes et optimisation du gameplay