Burnout Paradise Remastered est sorti sur Nintendo Switch

Ravis de vous revoir à Paradise City ! À partir d’aujourd’hui, Burnout Paradise Remastered est disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch au prix de 49,99 €. Entièrement optimisé pour la Nintendo Switch à 60 images/sec., avec des commandes intuitives pour bien s’orienter sur la carte, Burnout Paradise Remastered est le terrain de jeu parfait pour conduire entre amis, en ligne ou en déplacement.

Après près de 100 voitures, 10 circuits et ses tonnes de défis, de bonus, et huit packs de contenu téléchargeable, Burnout Paradise Remastered offre l’expérience Paradise City ultime. Foncez dans le trafic et prenez part à des courses et à des courses multijoueur en ligne bourrés d’adrénaline avec jusqu’à huit autres joueurs, ou passez-vous la manette (ou la console !) en local. Oubliez le code de la route pour accumuler les records de vitesse et de destruction dans toute la ville.

Burnout Paradise Remastered a reçu une classification PEGI 7 et est également disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.