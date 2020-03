BAUME x ZAG Limited Edition II, le ski à l’heure de l’upcycling

Baume lance sa nouvelle collaboration en édition limitée avec la maison française de ski ZAG, et continue de promouvoir l’upcycling en affirmant une nouvelle fois sa volonté d’allier design novateur et conscience éco-responsable.

« Baume et ZAG mettent un point d’orgue à créer des produits, montres et skis, de grande qualité et empreints d’une histoire forte et tangible. Il était évident pour nous de continuer notre histoire avec Zag» souligne Antoine Puissant, porte-parole de Baume. « Chacune de nos deux marques s’attachent à démontrer qu’il est possible de conjuguer design et éco-responsabilité, et la montre Baume x ZAG Limited Edition II en est le parfait exemple ».

Recycler des skis et des bouteilles en plastique : l’importance de l’upcycling

D’un diamètre de 42 mm, le boîtier de la montre Baume x ZAG a été produit à partir de chutes de matériaux de ski provenant de la maison de ski ZAG. Il résulte de l’assemblage de deux composants : une coiffe composée d’un noyau « sandwich » en bois naturel, carbone et fibre de verre, le tout monté sur un conteneur aluminium anodisé bleu – assurant ainsi l’étanchéité du mouvement et le protégeant de chocs externes.

Le cadran de la montre se pare de nuances de blanc et de bleu, reprenant de manière subtile le symbole « Z » de la maison ZAG comme décor principal. Une large ouverture surle cadran permet d’apercevoir le mouvement automatique et la glace saphir de fond est ornée d’un logo ZAG blanc. La montre ZAG x Baume est livrée avec deux bracelets interchangeables. Un bracelet blanc en RPET avec doublure liège et surpiqûres bleues, et un second bracelet en coton bleu avec doublure liège et surpiqûres jaunes. Les deux bracelets offrants ainsi deux looks sports différents mais complémentaires.

Dans son design and la sélection de matières utilisées, la montre BAUME x ZAG est le symbole de la revalorisation de matériaux (noyau en bois) et de l’économie circulaire (bracelet en RPET, bouteilles plastiques recyclées). Deux valeurs clés, portées par BAUME depuis son lancement, qui sont devenues les fondements du luxe de demain.

« Nous partageons la même passion pour le design, l’innovation et le sentiment fort de devoir, à notre échelle, protéger l’environnement » souligne Caroline de Wailly, CEO de ZAG. « Les skis ZAG et les montres Baume sont créés sur la base d’un mix design et écoresponsable. Ce partenariat symbolise nos valeurs et engagements communs »

La montre Baume x ZAG Limited Edition II sera disponible en exclusivité sur le site www.baumewatches.com dès le 9 Mars. Seulement 100 modèles seront disponibles à la vente et indexés au prix de 1’200€.

Pour célébrer cette nouvelle collaboration, 2% de chaque montre BAUME x ZAG Limited Edition II vendue seront reversés à l’association partenaire de ZAG : Protect Our Winters (POW). Protect Our Winters est un mouvement de passionnés, d’athlètes professionnels et de marques, qui utilisent leur influence sociale pour inspirer et mobiliser la communauté des sports outdoor dans la lutte contre le changement climatique.