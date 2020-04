Avec LIFX, le gaming sous un nouveau jour

LIFX, l’un des principaux fabricants mondiaux de lampes intelligentes, propose un éclairage adapté avec ses ampoules et systèmes lumineux, non seulement pour les bureaux, mais aussi pour les espaces de vie à domicile. Grâce au LIFX Chrome Connector, les joueurs peuvent profiter pleinement de l’éclairage intelligent. Faisant partie de la famille Razer Chroma, la gamme complète de lampes intelligentes LIFX peut être intégrée dans la configuration de la pièce jeux vidéo du domicile afin d’améliorer en plus l’immersion du joueur.

Le Chroma Connector LIFX, prolonge l’expérience de jeu au-delà de l’écran dans la chambre de l’utilisateur avec des effets d’éclairage agréables déclenchés, par exemple, par des événements dans le jeu. Il comprend également des effets tels que des impulsions lumineuses douces, des cycles de couleurs, de la lumière réactive et un visualiseur de musique.

La lumière et les couleurs augmentent la concentration de millions de gamers et l’immersion dans leur jeu vidéo. En cette période de confinement, les loisirs tels que les jeux vidéo sont tout à fait adaptés afin de limiter les interactions sociales; ils sont même recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé. Les sources lumineuses intégrées intelligentes de LIFX font aujourd’hui passer le gaming à un autre niveau notamment grâce à l’intégration de Razer Chroma.

De plus, les bonnes couleurs contribuent à améliorer le bien-être physique et psychologique. Par exemple, les nuances de bleu favorisent non seulement la capacité de concentration, mais aussi le sentiment de sécurité. Les nuances de rouges stimulent à leur tour les émotions et favorisent la créativité, la vitalité et la passion. Il est d’ailleurs possible de créer ses propres diffusions de couleurs et de lumières en fonction de la situation ou du moment de la journée, que ce soit lors d’un jeu en réseau ou d’un entraînement sportif en ligne.

La distance sociale n’a pas d’effet sur les gamers ; en effet, les jeux vidéo mettent en relation des millions de personnes en ligne dans le monde, des amitiés se nouent même au-delà les frontières. D’ailleurs, les jeux virtuels et la communication en réseau aident à lutter contre la solitude et favorisent l’interaction sociale. C’est pourquoi l’OMS a lancé un appel au gaming avec le hastag #PlayApartTogether.