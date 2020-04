Asus ROG Zephyrus Duo 15, le PC pour gamers à double écran

Quoi de mieux qu’un écran ? Deux. C’est la pensée sous-jacente de ce nouvel Asus ROG Zephyrus Duo 15 (3999 €), un ordinateur portable haut-de-gamme taillé pour le jeu, avec un deuxième écran intégré.

Contrairement à la plupart des ordinateurs portables à double écran, qui mettent ce deuxième écran à plat dans la moitié inférieure de l’appareil à côté du clavier, le Zephyrus Duo dispose d’un écran « screenpad plus « de 14,09 pouces pouvant être incliné de 13 degrés pour une visualisation plus confortable. Cela devrait rendre l’écran infiniment plus utilisable en veillant à ce que les joueurs n’aient pas à bouger le cou pour voir ce qui se passe sur terre. En plus, la nouvelle technologie Active Aerodynamic System (AAS) permet à l’écran secondaire de participer activement au système de refroidissement. Côté mobilité, il fait tout de même 20,9 mm d’épaisseur pour un poids total de 2,4 Kg.

Côté caractéristiques, le Zephyrus Duo embarque un écran principal 15 pouces Full HD Ultra Fast (300Hz/3ms). Impressionnant, non ? Il est alimenté par un processeur Intel Core i9 de 10e génération et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2080. Tout cela est soutenu par jusqu’à 32 Go de RAM DDR4-3200 extensible, 2 To de stockage SSD RAID 0 et bien sûr du WiFi 6. Bref, faites des économies, en attendant sa disponibilité fin du second trimestre 2020.