Apple iPad Air 5e génération (2022) : Air we go again !

L’iPad Air de dernière génération d’Apple est arrivé. Lorsque nous l’avons examiné il y a 18 mois, nous avons adoré l’iPad Air de 4e génération, qui revenait à acheter un iPad Pro à bas prix. Depuis lors, l’iPad Pro a encore renforcé son avance, l’iPad Mini s’est transformé en un iPad Air qui a subi un lavage à chaud – mais avec des fonctionnalités supplémentaires – et même l’iPad standard a un système de caméra selfie pour embarrasser les Air. Aie.

Maintenant, l’iPad Air est de retour. Tenez le dernier modèle dans vos mitaines et vous seriez pardonné de le confondre avec son prédécesseur. Mais les apparences peuvent être trompeuses, car ce dernier Air n’est pas seulement le même. Creusons.



Design : Copier coller

Extérieurement, vous ne choisiriez pas l’Air de 5e génération dans une gamme contenant le modèle de l’année dernière. Heureusement, le design de cette tablette était élégant et moderne en 2020, et il n’a pas vraiment vieilli. Il tient bien dans la main. À 461 g (462 g avec cellulaire), l’Air est légèrement plus léger que l’iPad Pro et l’iPad, et la construction est solide. Sur le devant, Apple est assez confiant pour omettre son logo. Donc tout est écran, entouré d’une lunette noire.

Il n’y a aucun changement à l’écran de 10,9 pouces. Il est brillant, ne se transforme donc pas en miroir et a une excellente reproduction des couleurs. Vous n’obtenez pas ProMotion, donc le défilement n’est pas aussi fluide que sur le Pro. La sortie audio des haut-parleurs stéréo est impressionnante en paysage. En mode portrait, c’est un peu étrange, le système basculant la sortie droite vers le haut et la sortie gauche vers le bas. Une option pour un mix mono en portrait aurait été la bienvenue.

Performance : un M1 de pro

Nous nous attendions à ce qu’Apple fasse correspondre cet Air au Mini avec un A15 et laisse un espace libre entre lui et le M1 du Pro. Au lieu de cela, l’iPad Air est désormais basé sur la même puce que celle de l’iPad Pro, ainsi que sur un tas de Mac. Pour une tablette Apple de milieu de gamme – ou n’importe quelle tablette à ce prix, cela donne un poids considérable. Avec 8 Go de RAM également à l’intérieur, vous ne manquera pas de puissance pour toutes les tâches que vous êtes susceptible d’effectuer sur cette tablette, que ce soit la corvée de bureau, les jeux ou le travail créatif comme Procreate, LumaFusion, Affinity Designer, ou Gadget Korg.

Pendant les tests, l’Air a habilement géré tout ce que nous lui avons lancé. Et même si vos besoins sont plus modérés, une puce avec autant de puissance brute signifie que votre investissement sera sûr pendant des années, la tablette restant réactive lorsque de nouvelles applications et mises à jour du système d’exploitation arrivent.

Caméras : sous les projecteurs

La caméra arrière n’a rien d’extraordinaire : un capteur 12 MP qui s’aligne avec la caméra large sur le Pro et le Mini et est également essentiellement ce que vous obtenez avec un iPhone 11. Il n’y a pas d’ultra large, pas de LiDAR et pas de True Tonalité flash. Si vous êtes le genre de personne à prendre des photos avec une tablette, vous obtiendrez des résultats solides de l’Air et pourrez également filmer des vidéos 4K.

Ce qui se trouve devant est plus intéressant. Comme le reste de la gamme iPad, l’Air dispose désormais d’une caméra selfie ultra large de 12 MP, qui prend en charge la technologie sophistiquée Center Stage d’Apple qui peut (éventuellement) vous suivre lorsque vous êtes en appel vidéo. Même si vous désactivez cela, vous serez satisfait de l’amélioration notable de la qualité par rapport à l’équivalent 7MP de la génération précédente. Cependant, vous ne bénéficiez pas de la fonctionnalité TrueDepth du Pro, vous ne pourrez donc pas prendre de selfies bokeh avancés avec votre Air.

Connectivité : le besoin de vitesse

La connectivité n’est pas sexy, à moins que vous n’aimiez les antennes 5G, peut-être pour contrer les fous qui essaient de les démolir. Mais dans un monde moderne rempli d’impatience, nous voulons que tout soit plus rapide – et l’Air est là.

La nouvelle fonctionnalité la moins surprenante est la 5G – bien que notez que le fait d’opter pour une unité cellulaire attaque votre portefeuille. Cependant, tous les modèles bénéficient d’une prise en charge Wi-Fi de dernière génération, et Apple a également intégré l’USB-C remanié dans le mix. Cela ne correspond pas au port Thunderbolt de l’iPad Pro, mais accélère néanmoins le transfert de données vers les appareils connectés, ce qui est pratique si vous disposez d’un Air de 64 Go et déchargez régulièrement des fichiers multimédias volumineux sur un lecteur externe.

Écosystème : mieux, mais…

L’écosystème d’applications iPad est profondément impressionnant. Il allie commodité, concentration et ambition, bien que vous ayez peut-être besoin d’un clavier et d’un stylet Apple pour tirer le meilleur parti de votre appareil, en fonction de ce que vous essayez d’accomplir. Android n’a rien à comparer. Mais aussi, alors que les gens se moquent de l’idée d’un iPad en remplacement d’un ordinateur de bureau, pour des cas d’utilisation spécifiques, il peut effectivement augmenter la productivité et réduire la dépendance à l’égard de machines plus traditionnelles.

Des trous subsistent dans iPadOS. La gestion des fichiers s’est améliorée, mais nous trouvons cela lent par rapport à un système d’exploitation de bureau. Le multitâche est moins gênant mais apparaît comme un travail en cours. Et même si Apple devrait à juste titre être satisfait de Universal Control, où vous pouvez faire glisser du contenu de manière transparente entre un iPad et un Mac, cela nécessite que vous possédiez un Mac.

Si vous souhaitez utiliser votre iPad Air avec un écran externe, pour une toile plus grande et pour des raisons ergonomiques – ce dont le matériel est facilement capable – le logiciel d’Apple rend cyniquement l’expérience sous-optimale, même avec son tout nouveau Studio Display. Dommage.

Observations aléatoires

• Lorsque vous tournez l’Air, les commandes de volume changent, ce qui irrite. Ceci est facultatif sur le Pro (Paramètres > Son > Commandes de volume à position fixe).

• 64 Go pour l’unité d’entrée de gamme semble avare à une époque où Apple propose l’ensemble de sa gamme iPhone 13 à partir de 128 Go.

• Le Magic Keyboard pour iPad reste superbe – et l’Air s’enclenche dessus et se connecte instantanément. Bien que dans cette incarnation de 11 pouces, n’oubliez pas que vous pourriez vous cogner les doigts contre le bord inférieur de la tablette lorsque vous appuyez sur la rangée de chiffres.

• Touch ID reste un moyen solide pour confirmer votre identité sur un iPad et est plus fiable que Face ID en mode portrait sur l’iPad Pro.

Verdict : Apple iPad Air 5e génération

Le nouvel Air se rattrape là où il le fallait – Center stage ; 5G – et prend de l’avance avec ce M1 inattendu. Il est puissant, intelligent, élégant et agréable à utiliser.

Si vos besoins de stockage à bord sont relativement faibles, entre streaming et cloud, le modèle 64 Go représente un bon rapport qualité-prix. Là où les choses se compliquent, c’est lorsque vous optez pour 256 Go. À ce stade, vous êtes presque au prix de l’iPad Pro 11 pouces, mais avec la moitié de l’espace de stockage. Mais le Pro vous offre ProMotion, Thunderbolt, un LiDAR et un son à quatre haut-parleurs. À ce moment-là, nous passerions au Pro.

À 64 Go, cependant – ou si vous privilégiez le stockage par-dessus tout et optez pour ce modèle de 256 Go – l’Air ne vous décevra pas. C’est une tablette de premier ordre, soutenue par un écosystème qui la rend très polyvalente pour un éventail d’utilisateurs de plus en plus large.