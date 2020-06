Amazon Echo Auto transforme n’importe quelle voiture en KITT

En 2020, nous sommes tous des K2000… Si le nouvel Echo Auto d’Amazon avait existé à l’époque, Hasselhoff aurait pu transformer n’importe quel bolide en robot. Cela pourrait ressembler à un chargeur USB, mais l’Echo Auto intègre huit micros et a été conçu spécifiquement pour vous accompagner sur la route. Il se connecte aux serveurs d’Alexa à l’aide de l’application présente sur votre téléphone et peut être connecté au système stéréo de votre voiture via Bluetooth ou une bonne vieille prise prise 3,5 mm. Cela signifie que vous pouvez changer la musique, écouter un livre audio, vérifier la météo sans avoir à quitter la route des yeux. Veste en cuir non incluse.