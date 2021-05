Acer dévoile un duo de Predator dignes de la Batcave

Acer vient de mettre à jour sa gamme de PC Predator avec une nouveau duo d’ordinateurs portables : le Predator Helios 500 et le Predator Triton 500 SE. L’Acer Predator Helios 500 (à partir de 2499 €, disponible à partir de juin) est une centrale portable qui peut être équipée d’un processeur Intel Core i9 overclockable de 11e génération, d’un GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080 et jusqu’à 64 Go de RAM, plus une paire de SSD. en RAID 0 ainsi qu’un disque dur. Il est également livré avec un choix d’écrans de 17,3 pouces : 4K 120 Hz pour des détails élevés ou 360 Hz pour le temps de réponse de 3 ms le plus rapide.

Pendant ce temps, l’Acer Predator Triton 500 SE (photo, à partir de 1999 €, disponible à partir de juillet) est conçu pour être un peu plus polyvalent: malgré des spécifications internes similaires, il n’a que 19,9 mm d’épaisseur et a jusqu’à 12 heures d’autonomie, plus un look sobre qui fonctionne aussi bien au bureau que dans votre «Gamer Cave». Il est livré avec un écran 16 pouces 240Hz et jusqu’à 4 To de stockage PCIe.