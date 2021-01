À chacun sa Swatch Keith Haring personnalisée pour 115 €

Swatch présente un motif Swatch x You inédit en édition limitée à l’occasion du lancement de sa collection Mickey Mouse x Keith Haring sortie le 7 janvier. Créez une montre unique avec notre nouveau motif Swatch x You réalisé avec le studio Keith Haring qui rend hommage à Mickey Mouse !

Swatch X You propose de positionner sa montre (modèle New Gent) sur le motif sélectionné dans le sens de rotation souhaité. Après avoir validé le design de sa montre, il est ensuite possible de choisir la couleur du mécanisme (doré, noir ou argenté) et d’imprimer un message (jusqu’à 15 caractères) au dos du boîtier.

Comment ça marche ? Choisissez votre motif préféré et positionnez-le de gauche à droite ou de haut en bas. Choisissez la couleur du mécanisme, puis personnalisez le dos de votre montre avec un petit message.

Une montre personnalisée Swatch X You Mikcey Mouse x Keith Haring coûte 115 €.

Chaque montre personnalisée Mickey Mouse X Keith Haring sont présentées dans une pochette spéciale, munie de deux passants exclusifs.

Découvrez le service en ligne Swatch X You en cliquant ici