La nouvelle Speedmaster Chronoscope lance le compte à rebours des 100 jours avant Paris 2024

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 commencent dans tout juste 100 jours. Les athlètes sont prêts, l’effervescence grandit et OMEGA, Chronométreur Officiel des JO, a choisi de célébrer ce moment avec une nouvelle Speedmaster Chronoscope aux couleurs de l’événement.



Cette série inédite se compose de quatre modèles de 43 mm, déclinant chacun la palette or, noir et blanc des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle inclut notamment une version entièrement en acier inoxydable dotée d’une lunette en aluminium anodisé, ainsi qu’une autre version arborant une lunette en céramique, un boîtier et un bracelet en or Moonshine 18K, l’alliage d’or jaune propriétaire d’OMEGA, réputé pour sa nuance délicate et sa brillance longue durée.

Mais surtout, chaque montre est dotée d’un cadran opalin blanc argenté présentant trois échelles de mesure gris foncé en décalque, dans un motif colimaçon des années 1940. Il s’agit d’une échelle tachymétrique, d’un pulsomètre et d’une échelle télémétrique, qui permettent d’obtenir une série de mesures au poignet. L’hommage idéal au chronométrage précis et exhaustif assuré par OMEGA lors des Jeux Olympiques, et ce depuis 1932.



D’autres détails sont visibles sur le cadran de ces montres, comme les compteurs noircis, les chiffres arabes en or Moonshine 18K ou encore les aiguilles feuilles revêtues d’un traitement PVD or MSG or Moonshine.



Au verso, la Speedmaster Chronoscope Paris 2024 réaffirme ses liens avec les Jeux Olympiques grâce à un saisissant fond de boîte hommage. Le médaillon estampillé se compose d’une base givrée ornée du logo Paris 2024 poli miroir, de l’inscription « Paris 2024 » et des anneaux olympiques. Cette montre trouvera sa place dans n’importe quelle collection, incarnant pour l’éternité un luxueux hommage aux Jeux de la XXXIIIe Olympiade.

Enfin, que seraient les Jeux Olympiques sans une précision absolue à chaque seconde ? Pour cela, OMEGA a équipé la Speedmaster Chronoscope d’un calibre Co-Axial Master Chronometer 9908 / 9909, certifié au plus haut niveau de l’industrie en termes de précision, performance et résistance magnétique par l’Institut Fédéral Suisse de Métrologie (METAS).

Deux autres modèles sont disponibles dans la collection Speedmaster Chronoscope Paris 2024 : un en acier inoxydable avec bracelet en cuir de veau noir perforé et un autre en or Moonshine 18K avec bracelet en cuir de veau noir standard.