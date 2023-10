Les hybrides, c’est sobre, souvent, mais c’est aussi rarement drôle à conduire. Pour sa onzième (!) génération, la Honda Civic rebat les cartes. Logeable, confortable, elle séduit aussi et surtout par le plaisir de conduite que vous ressentez au volant. Avec elle, les compromis volent en éclat et choisir, ce n’est pas renoncer…

2022 Honda Civic e:HEV

C’est quoi ?

1972 : voici la date de l’arrivée de la Honda Civic sur le marché mondial de l’automobile, une histoire qui se solde par plus de 27,5 millions d’autos vendues sous ce patronyme au cours de 11 générations, dans 170 pays. Son nom, d’ailleurs, vient d’un programme de « voiture citoyenne ». D’une génération à l’autre, Honda n’a jamais hésité à casser les codes esthétiques, un peu à l’encontre de VW qui tient à ce que sa Golf soit toujours reconnaissable. Par rapport à la dixième génération de Civic, cette onzième, arrivée récemment sur le marché, a grandi de 3,5 cm et s’est un peu élargie.

2022 Honda Civic e:HEV

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Pas mal de choses ! Capot moteur en aluminium, hayon arrière en matériaux synthétiques, rigidité globale augmentée de 19 %, centre de gravité plus bas (de 2,6 cm), la nouvelle Civic devrait être encore plus sympa à conduire que sa devancière. Et ce, avec un espace intérieur encore en progression.

2022 Honda Civic e:HEV

Et sous le capot ?

Honda électrifie sa gamme à grande vitesse et cette nouvelle Civic dispose à la fois d’un moteur thermique (un 4 cylindres de 2.0, sortant 143 ch et 186 Nm, et dont le cycle Atkinson autorise une efficience optimale) associé à un moteur électrique, de 184 ch et 315 Nm. Celui-ci alimente la voiture la plupart du temps, le 2.0, associé à la petite batterie de 1,05 kWh, faisant office de générateur. Ce n’est qu’à haute vitesse (au-dessus de 120 km/h) que le moteur thermique entraine directement les roues avant. Honda revendique une efficience du moteur thermique de 41 %, soit la meilleure du segment !

2022 Honda Civic e:HEV

Et au volant, ça donne quoi ?

Beaucoup de bonnes choses. D’abord, l’espace intérieur est agréable (le coffre fait 410 litres), bien dessiné et assez bien conçu, avec une excellente ergonomie. On n’est pas dans un univers « tout tactile » et c’est finalement une bonne chose. Ok, il manque peut-être un affichage « tête haute », mais la logique d’info-divertissement Honda Connect est assez efficace, tandis que les buses de ventilation horizontales apportent un brin d’originalité. La position de conduite est bonne, les passagers sont à l’aise : bien vu Honda ! Autre bonne chose : alors que beaucoup d’hybrides (Toyota, bonjour !), font appel à une transmission « façon CVT », autant dire variateur de mobylette, Honda a fait évoluer ce concept en inventant des « rapports de boite » sur cette dernière génération de moteur hybride. Résultat : on n’a pas, jamais, l’impression de « patiner dans la semoule » et l’on ressent une vraie connexion entre la pédale d’accélérateur et la réponse du moteur, au bénéfice du plaisir de conduite, tandis que le 0 à 100 km/h couvet en seulement 7,8 secondes démontre l’efficacité de ce système hybride. Quatre modes de conduite sont au programme : n’hésitez pas à sélectionner le mode « Sport », qui amplifie les sensations. Sonorité plus présente, direction plus précise, la Civic, toujours aussi sobre, devient une auto que l’on a plaisir à emmener dans les virages, avec un feeling de direction, une précision du jeu des suspensions qu’aucune, oui, on dit bien aucune, de ses concurrentes, n’est en mesure d’offrir. Ensuite, côté précision de la direction et des suspensions, là encore, aucune de ses concurrentes n’est en mesure de contester la suprématie de la Civic en ce domaine : si vous aimez, vraiment, tenir in volant, c’est la Civic et pas une autre qu’il faut choisir ! Enfin, la bonne sono (Bose, 12 HP) et l’Apple CarPlay contribuent au plaisir ressenti lors des longs parcours.

2022 Honda Civic e:HEV

Son point fort ?

Une sobriété dans la vraie vie. Un plaisir de conduite en toutes circonstances.

Le verdict de Stuff

Avec la ZR-V, récemment présenté, Honda dédouble sa Civic c’une version SUV, tant à la mode de nos jours. Mais si une position de conduite surélevée n’a pas votre préférence, la Civic s’impose dès lors comme le meilleur choix pour une auto hybride, sobre et à la conduite engageante. Et si vous en voulez plus, Honda a toujours l’incroyable Civic Type R au catalogue, la reine du Nürburgring !

2022 Honda Civic e:HEV

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + 1 moteur électrique Cylindrée : 1993 cm3Puissance : 184 ch à 6000 tr/min Couple : 315 Nm à 4500 tr/min Boîte de vitesse : automatique CVT

Poids : 1533 kilos Vitesse maxi : 180 km/h0 à 100 km/h : 8,1 secondes Conso officielle / de l’essai : 4,2 l /100 / 6 l/100 Prix : gamme Honda Civic e :HEV à partir de 40520 €